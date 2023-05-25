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Tatar: “Bağımlılığın önlenmesi için eğitim ve farkındalık çalışmaları önemlidir”

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Tatar: “Bağımlılığın önlenmesi için eğitim ve farkındalık çalışmaları önemlidir”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Memur-Sen iş birliğinde düzenlenen “Bağımlılık ve Teknoloji Bağımlılığı” seminerine katıldı.
 
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Atatürk Kültür Merkezi'ndeki seminerde yaptığı konuşmada, yapılan çalışmalara ve alınan tedbirlere rağmen bağımlılığın arttığının gözlemlendiğini söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Tatar, uyuşturucu ile mücadele konusunda polise her türlü imkan ve kolaylığın sağlanması gerektiğine dikkat çekti.
 
“Teknolojik bağımlılık da zararlı”

adde bağımlılığı yanında teknolojik bağımlılığın da zararları olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bağımlılığın önlenmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemine vurgu yaptı.
 
Uyuşturucu ile mücadele konusunun, sosyolojik tüm boyutlarıyla ele alınması gereken ciddi bir konu olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, uyuşturucu ile mücadele konusunda ortaya konacak olan bulgular ve olguların uzmanlar tarafından değerlendirilerek gerekli görülmesi durumunda eğitim müfredatında yer alması gereken hassas ve önemli bir konu olduğunu aktardı.
 
Cumhurbaşkanı Tatar, uzmanların uygun görmesi durumunda uyuşturucu ile mücadele konusunun eğitim müfredatında yer almasına Cumhurbaşkanı olarak her zaman destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.
 
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