Tanyel’s Smile ve Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan anlamlı işbirliği

Kemal Saraçoğlu Vakfı ile Tanyel’s Smile, anlamlı bir işbirliğine imza atarak ülkemizde bulunan kanser teşhisi almış çocuk ve ailelerine yardım eli uzattılar

Tanyel’s Smile, İngiltere’de kurulmuş ve Kuzey Kıbrıs'ta kanser teşhisi almış çocuklara yardım etmeyi amaçlayan ve bu sebepten de bir süredir özellikle yılbaşı dönemlerinde Kemal Saraçoğlu Vakfı ile ortak projelerde yer alan bir kurumdur.

Bu sene de yine Kemal Saraçoğlu Vakfı ile Tanyel’s Smile, anlamlı bir işbirliğine imza atarak ülkemizde bulunan kanser teşhisi almış çocuk ve ailelerine yardım eli uzattılar.

Kemal Saraçoğlu Vakfı tarafından yapılan açıklamada içinde bulunduğumuz salgın döneminden dolayı çocuklar ve aileler için bir eğlence düzenlemek yerine bu sene hem çocuklara hem de ailelerine yılbaşı için küçük bir katkı sağlandığı bildirildi.Tanyel’s Smile sponsorluğunda hazırlanan hediye çekleri çocuklar için kıyafet alışverişini kapsarken, aileler için ise ülkenin ekonomik yapısı düşünülerek market alışverişi şeklinde düşünülürken, toplamda 50 çocuk ve ailesi için hazırlanan hediye çekleri ailelere takdim edildi.



Kurum yetkilileri ayrıca, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi’ni ziyaret ederek yatmakta olan çocuklara ve ailelerine hediye çeklerini takdim ederek ve bol sağlık dolu yeni bir yıl dileklerini sundu.