banner913
banner932
Polis'ten yol uyarısı
Polis'ten yol uyarısı
26 0
“Elektrik zammının nedeni istihdamlar değil”
“Elektrik zammının nedeni istihdamlar değil”
14 0
 
Takla atarak durabildi
Takla atarak durabildi
33 0
“KKTC’nin kalkınması adına büyük bir adım”
“KKTC’nin kalkınması adına büyük bir adım”
18 0
Özrü kim dileyecek?
Özrü kim dileyecek?
41 0
Haspolat İlkokulu farkında
Haspolat İlkokulu farkında
49 0
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi
22 0
banner964

Tahsin Mertekçi, cumartesi günü kabri başında anılacak

banner476

banner974
Tahsin Mertekçi, cumartesi günü kabri başında anılacak
banner971
Eski milletvekili ve Yalova Spor Kulübü eski Başkanı Tahsin Mertekçi, vefatının 6’ncı yıl dönümünde Yuvacık Kabristanlığı’ndaki mezarı başında cumartesi düzenlenecek törenle anılacak.
Mertekçi ailesinin yaptığı açıklamaya göre, tören saat 10.00’da yapılacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.