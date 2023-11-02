Tahsin Mertekçi, cumartesi günü kabri başında anılacak

Eski milletvekili ve Yalova Spor Kulübü eski Başkanı Tahsin Mertekçi, vefatının 6’ncı yıl dönümünde Yuvacık Kabristanlığı’ndaki mezarı başında cumartesi düzenlenecek törenle anılacak.

Mertekçi ailesinin yaptığı açıklamaya göre, tören saat 10.00’da yapılacak.

