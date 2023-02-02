banner913
banner885
Aslan geriden gelip kazandı
Aslan geriden gelip kazandı
10 0
Etiyopya'da 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı
Etiyopya'da 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı
6 0
 
KTSYD Kupası’nda ilk finalistler DİGEM ve UKÜ
KTSYD Kupası’nda ilk finalistler DİGEM ve UKÜ
13 0
Türkiye'nin hamleleri dünyada ses getirdi!
Türkiye'nin hamleleri dünyada ses getirdi!
17 0
Kaan Ayhan Galatasaray'da
Kaan Ayhan Galatasaray'da
19 0
Merit Royal Diamond’da Cenk Eren konseri ile bir ilke imza atıldı
Merit Royal Diamond’da Cenk Eren konseri ile bir ilke imza atıldı
31 0
Hentbolda KTSYD turnuvası start aldı
Hentbolda KTSYD turnuvası start aldı
20 0
banner878

“Suna Atun’un katkıları asla unutulmayacak”

banner476

banner825
“Suna Atun’un katkıları asla unutulmayacak”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samtay Vakfı’nın kurucu başkanı merhum Suna Atun’u anma ve Bülent Fevzioğlu’nun hazırlayıp İbrahim Zeki Burdurlu’nun yazdığı öykü kitabının Samtay Vakfı Ensar Kütüphanesi’nde düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı.
Böyle anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, ortaya konulan eserlerin değerinin çok büyük olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar, bu eserlerin gelecek nesillere taşınmasının, Kıbrıs Türk edebiyatına katkıda bulunduğunu ve Kıbrıs Türk halkının varlığının esası olan örf, adet ve geleneklerimizin, siyasi mücadelemizin alt yapısını oluşturduğunu vurguladı.
KKTC’nin dünyaya tanıtıldığını, bu eserlerin Kıbrıs Türkü’nün zenginliği ve varlığımızın teminatı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Suna Atun’u rahmetle anarak Gazimağusa’nın tanıtılmasına ve Samtay Vakfı’na yaptığı katkıların asla unutulmayacağını ifade etti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.