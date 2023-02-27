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Sivil Savunma, “Afete Hazır Okul Eğitimleri”ne başladı

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Sivil Savunma, “Afete Hazır Okul Eğitimleri”ne başladı
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 2023 yılı eğitim planlaması çerçevesinde ülkedeki tüm kamu ve özel okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda, öğrencilerin afetlere karşı hazırlık seviyesinin artırılmasına yönelik “Afete Hazır Okul Eğitimleri”ne başladı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, deprem öncesi, esnası ve sonrasında doğru hareket tarzı uygulamaları hakkında bilgilerin aktarıldığı ve bugün başlayan deprem ve tahliye eğitimleri 29 Mart'a kadar176 okulda icra edilecek.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından her yıl halkın afetlere hazırlıklı olması amacıyla ilk ve orta dereceli okullarda, daire/müesseselerde ve halk örgütü eğitimlerinde afet ve acil durumlarla ilgili bilgiler veriliyor.
 
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