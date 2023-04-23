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“Sınırlar, Barikatlar ve Dostluklar” isimli kısa belgesel gösterimi yapılacak

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“Sınırlar, Barikatlar ve Dostluklar” isimli kısa belgesel gösterimi yapılacak
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“Sınırlar, Barikatlar ve Dostluklar” isimli kısa belgesel gösterimi 28 Nisan’da yapılacak.
Kıbrıs’ta karşılıklı geçişlerin başlamasının 20. yılında, 28 Nisan saat 19.00’da Ledra Palace Otel yanındaki Goethe Institute’te ilk gösterimi gerçekleşecek “Sınırlar, Barikatlar ve Dostluklar” isimli belgesel, “bilinmeyen ortak geçmişin peşine düşen iki Kıbrıslının hikayesini” anlatacak.
“Sınırlar, Barikatlar ve Dostluklar” isimli kısa belgesel, Kıbrıslı Rum Andreas Fterakides ve Kıbrıslı Türk Veysi Soyer’in arasındaki bilinmeyen dostluğun 35 yıllık hikayesi.
35 dakikalık belgeselin yönetmenliğini Cemal Yıldırım yaparken, yapımı Blue Platform Production üstlendi. Belgeselin metin yazarı Birgül Kılıç Yıldırım, seslendiren Serkan Soyalan… Dil Türkçe ve Yunanca, altyazılar Yunanca, Türkçe ve İngilizce.
 
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