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“Serap Derim Belgeseli”nin gösterimi Değirmenlik’te gerçekleşti

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“Serap Derim Belgeseli”nin gösterimi Değirmenlik’te gerçekleşti
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Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan, hayata değer katan kadınlarla ilgili yapım serisinin 18. filmi “Serap Derim Belgeseli”nin gösterimi  dün akşam gerçekleştirildi.
KÖDER’den verilen bilgiye göre, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yer alan belgesel gösterimini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Garanti BBVA Ülke Müdürü Elif Altınkol, KÖDER Başkanı Şenay Ekingen’in yanı sıra bölgeli girişimci iş insanı Serap Derim ve ailesi ile çok sayıda vatandaş izledi.

-Ekingen
KÖDER Başkanı Şenay Ekingen etkinlikte yaptığı konuşmada, hem tekstil üretim alanındaki çalışmaları ile ülke ekonomik yaşamına değer katan, hem de başta kendi evlatları ve sonrasında özel girişimcilik adına gerçekleştirdiği ülkedeki bir ilk olan Ela Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi adlı yatırımla özel gereksinimli bireylerle ilgili çok önemli çalışmalara imza atan Serap Derim’in belgeselini toplumla buluşturmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.
 
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