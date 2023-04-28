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Sendikalar 1 Mayıs’ta ortak etkinlik yapacak

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Sendikalar 1 Mayıs’ta ortak etkinlik yapacak
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Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi bir grup Kıbrıslı Türk ve Rum sendika, 1 Mayıs'ta ortak etkinlik yapacak.
Kuzey Kıbrıs’taki sendikalar 1 Mayıs  Pazartesi saat 17.30’da Kuğulu Park’ta toplanacak ve buradan Taksim sahasına yürüyerek, Güney Kıbrıs’tan organizasyona katılacak sendika ve örgütlerle buluşacak. Etkinliğe, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN ve PEO katılacak.
1 Mayıs dolayısıyla söz konusu sendika ve örgütler dün ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde basın toplantısı düzenleyerek, ortak açıklamalarını kamuoyuyla paylaşmıştı.
 
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