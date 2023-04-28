Sendikalar 1 Mayıs’ta ortak etkinlik yapacak

Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi bir grup Kıbrıslı Türk ve Rum sendika, 1 Mayıs'ta ortak etkinlik yapacak.
Kuzey Kıbrıs’taki sendikalar 1 Mayıs Pazartesi saat 17.30’da Kuğulu Park’ta toplanacak ve buradan Taksim sahasına yürüyerek, Güney Kıbrıs’tan organizasyona katılacak sendika ve örgütlerle buluşacak. Etkinliğe, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN ve PEO katılacak.
1 Mayıs dolayısıyla söz konusu sendika ve örgütler dün ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde basın toplantısı düzenleyerek, ortak açıklamalarını kamuoyuyla paylaşmıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.