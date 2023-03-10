Şehitlerimiz kahramanlarımızdır

Baf Direnişi ve Şehitleri anıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, amaçlananın AB içerisinde Türkiye’nin garantörlüğünden kopmak ve zaman içerisinde Kıbrıs Türklerinin azınlığa ve yok oluşa sürüklenmesi olduğunu vurguladı

Baf Direnişi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Güzelyurt’ta Baf Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende protokol sırasına göre anıta çelenkler konmasının ardından, saygı marşı eşliğinde saygı duruşu, saygı atışı yapılarak İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Baf Dayanışma Derneği adına Türkay Tokel ve Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen ise birer konuşma yaptı.

Konuşmaların yanında, TMT Mücahitler Derneği ve Baf Türk Birliği temsilcileri ile Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencisi tarafından günün anlam ve önemini ifade eden şiirler okundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasına, 1960 Anlaşması’nın hemen ardından Makarios’un bu anlaşmanın Enosis için bir sıçrama tahtası olduğunu ifade etmesi, ardından gelen Kanlı Noel ve BM Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1964 tarihli 186 sayılı kararına değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu kararla birlikte Kıbrıs Türk toplumuna yapılan haksızlıkların bugün Kıbrıs sorununun devam etmesinin sebebi olduğunu kaydetti.

Bu gelişmelerden 3 gün sonra Baf’ta saldırı gerçekleştiğini anımsatan Tatar, “Orada orantısız güç karşısında direnenler, bizim şehitlerimiz, hunharca katledilen kahramanlarımız nurlar içinde yatsın. Hepsinin mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Baf Direnişi ve ardından gelen diğer bölgelerdeki destansı mücadele ile Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nın yapılabildiğini ve KKTC’nin temellerinin atıldığını belirterek, bugün de müzakere noktasındaki pozisyonlarının egemen eşitliğin tanınmadan resmi müzakerelere geçilmeyeceği olduğunu söyledi.

Yeni seçilen Baf kökenli Rum Lider Hristodulidis ile yaptığı görüşmede de egemen eşitlik ve eşit ulusal statüden asla vazgeçmeyeceklerini ifade ettiğini dile getiren Tatar, amaçlananın AB içerisinde Türkiye’nin garantörlüğünden kopmak ve zaman içerisinde Kıbrıs Türklerinin azınlığa ve yok oluşa sürüklenmesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, “Burada bütün şehitlerin manevi huzurunda bir kez daha vurguluyoruz. Biz Kıbrıs’ta eşitlik istiyoruz. Biz Kıbrıs’ta adalet istiyoruz. Biz Kıbrıs’ta geçmişte yaşanan acıları hiçbir zaman unutmayacağımızı dünyaya haykırıyoruz” diye konuştu.

Tüm şehitlere bir kez daha Allah’tan rahmet dileyen Tatar, sözlerini “Bu mücadelede birlik ve beraberlik içerisinde selamete hep birlikte ulaşacağımıza kimsenin şüphesi olmasın” diyerek tamamladı.

