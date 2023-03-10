“Şehitleri unutmayacağız”

Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen, 9 Mart günü Baf Türkü’nün Rumlar’ın saldırılarına karşı koyduğunu ve Rum’un 2 saatte yok edeceğini hesapladığı bu küçük topluluğun, genci, ihtiyarı, çocuğu ve kadını ile dimdik ayakta kaldığını vurguladı

Baf Direnişi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen, 9 Mart 1964 günü Baf’ta özgürlük mücadelesi veren ve kendi topraklarını savunurken şehit düşen kahramanları 59’uncu yıl dönümünde saygı ile andıklarını belirterek, bu direnişte mücadele verenleri ve canlarını veren aziz şehitleri unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

Dökmen, “Bugün tarih boyunca hür yaşamış, esareti tanınmamış bir milletin torunlarının Rum zulmüne karşı amansız bir mücadele verdiği günün yıl dönümüdür. Bugün kahraman Baf Türkü’nün Ulu Önder Atatürk'ten aldığı ilhamla düşmana dur dediği günün yıl dönümüdür” dedi.

Dökmen, 9 Mart günü Baf Türkü’nün silah ve takviye açısından çok daha üstün olan Rumlar’ın saldırılarına karşı koyma durumuna kaldıklarını ve verdikleri mücadele sonucunda Rum’un 2 saatte yok edeceğini hesapladığı bu küçük topluluğun, genci, ihtiyarı, çocuğu ve kadını ile dimdik ayakta kaldığını, şehit ve yaralılara rağmen toprağını çiğnetmediğini hatırlattı.

“Mücahitlerimiz kahramanca direnerek, bugün özgür bir şekilde kendi bayrağımız altında hür yaşamamıza vesile oldu” diyen Dökmen, bu efsanevi direnişi gösteren ve canlarını feda eden aziz şehitleri, deprem felaketinde hayatlarını kaybederek Kıbrıs Türk halkını büyük acılara sevk eden melekleri ve tüm canları rahmetle andı.

