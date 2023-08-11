Sahaya bu kez kızlar çıktı

Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamında, kızlardan oluşan takımlar futbol turnuvası yaptı

Verilen bilgiye göre, turnuvaya katılan takımlardan Değirmenlik birinci, Kaplanlar ikinci ve Aşkolar da üçün14’üncü Lefkoşa Gençlik Günleri, “Kızlar Sahaya Çıkarsa” etkinliğiyle devam etti.HASDER Gençlik Kulübü, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü’nü görünür kılmak için yıllardır düzenlediği Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamında, Levent Koleji halı sahasında kızlardan oluşan takımlar futbol turnuvası yaptı.Turnuvaya katılan takımlardan Değirmenlik birinci, Kaplanlar ikinci ve Aşkolar da üçüncü oldu. Yaprak Ülker, Selma Azbaki ve Gülten Dila Minnoş “Gol Kraliçeleri” olarak ilan edildi.Şampiyon takımla gösteri maçı yapmak için sahaya çıkan “Barbie Takımı” ise kostümüyle turnuvaya renk kattı.