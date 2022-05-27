Robot Tasarım ve Kodlama Atölyesi Vakıflar’ın desteğiyle Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin kullanımına sunuldu

Vakıflar’ın desteğiyle Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin kullanımına sunulan Robot Tasarım ve Kodlama Atölyesi’nin açılışı bugün yapıldı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF)’ın desteğiyle Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin kullanımına sunulan Robot Tasarım ve Kodlama Atölyesi’nin açılışı bugün düzenlenen törenle yapıldı.

Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Robot Tasarım ve Kodlama Atölyesi uzman öğretmen Mert Balın tarafından öğretim üyelerine verilecek olan eğitimlerle yeni dönemde öğrencilerin bilgisine sunulacak.

Başka kurumların desteği ile okula Akıl Oyunları Odası da eklendi.



Gençlerin günün şartlarından en iyi şekilde yararlanabilmesi ve dünyadaki diğer yaşıtlarıyla eşit imkânlarla kendini geliştirebilmesi amacıyla hazırlanan atölyenin kullanılmasıyla öğrenciler mantıksal ve analitik düşünme becerilerini geliştirme imkanı bulacak.



Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter konuyla ilgili açıklamasında Robotik Atölyenin okula kazandırılmasından duyduğu mutluluğu ifade etti ve “Gençlerimiz bizim için çok kıymetlidir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı teknoloji ile buluşturmaktan, onlara bir şeyler yapabilme umudu aşılamaktan gurur duyuyoruz. Eğer bizler gençlerimizin önünü açmaya gayret edersek ve doğru analitik düşünme, doğru sorgulama yöntemleri, konuları birçok değişik açıdan inceleme alışkanlığı ve problem çözme kabiliyetlerini geliştirirsek inanıyorum ki gelecek nesiller çok güzel işler başaracaktır. Biz Evkaf olarak gençlerimizin yanında olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.