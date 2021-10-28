Pozitif Okullar Projesi, öğretmen eğitimlerine 5 Kasım Perşembe saat 18.30’da başlayacak. Eğitimler Moodle üzerinden çevrim içi yapılacak. Öğretmen eğitimleri 8 hafta sürecek ve Perşembe günleri saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Ücretsiz olan eğitimlerin sonunda katılımcılara katılım belgeleri verilecek

Girne Belediyesi'nin paydaşı olduğu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi ve paydaş diğer belediyeler olan Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Alsancak Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi, Tatlısu Belediyesi ve Elite Hospital iş birliğinde “Pozitif Okullar” teması ile “Pozitif Düşünme ve İyi Oluş Eğitimi Projesi” hayata geçiriliyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan ve yürütücülüğünü Doç. Dr. Çağla Gür’ün yapacağı “Pozitif Okullar-Pozitif Düşünme ve İyi Oluş Eğitimi Projesi”ne katılacak anne ve babaların olumlu düşünmeyi, olaylara farklı perspektiflerden bakabilmeyi, duygularını dengede tutmayı, kendini geliştirmeye ve olumsuzluklarla daha kolay baş edebilmeye ilişkin bir yaşam tarzı benimsemeye yönelik yaşantı örüntülerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Pozitif Okullar Projesi, öğretmen eğitimlerine 5 Kasım Perşembe saat 18.30’da başlayacak.

Eğitimler Moodle üzerinden çevrim içi yapılacak. Öğretmen eğitimleri 8 hafta sürecek ve Perşembe günleri saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Ücretsiz olan eğitimlerin sonunda katılımcılara katılım belgeleri verilecek.

Başvuru son kayıt tarihi bugün olarak belirlenen projeye kayıt yapacak öğretmenler portal üzerinden http://mebnet.net/ internet adresinden yaptırabilir.

Pozitif Okullar Projesi Anne ve Baba Eğitimlerine 13 Kasım Cuma günü saat 18.30’da başlayacak. Eğitimler Zoom üzerinden online yapılacak. Anne baba eğitimleri 4 hafta sürecek ve Cuma günleri saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

Başvuru son kayıt tarihi 10 Kasım günü olarak belirlenmiş, projeye kayıt yapacak anne ve babaların [email protected] mail adresinden veya WhatsApp üzerinden 0533 873 89 83 numaralı telefona kayıtlarını yaptırabilecekleri kaydedildi.