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Polis okulu öğrencileri donör olabilmek için numune verdi

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Polis Okulu öğrencileri, Dünya İlik Bankası gönüllü donörü olabilmek için numune verdi

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Polis okulu öğrencileri donör olabilmek için numune verdi
 Polis Okulu Müdürlüğü’nde temel eğitim gören polis ve itfaiye aday adaylarının, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı aracılığıyla Dünya İlik Bankası’na gönderilmek üzere swap örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Vakıf Koordinatörü Servet Özeralp ve Koordinator Yardımcısı Suzan Gürel tarafından gönüllülük esasına göre yapılan numune alımı öncesinde vakfın kuruluş amacı ve nasıl donör olunabileceği konusunda bilgi verildi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı hakkında

2001 yılında kurulan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 2001 yılında toplumu kanser konusunda bilinçlendirme ve kanserle savaşa katkı amacıyla faaliyet gösteriyor. 
Kemal Saraçoğlu Vakfı, Dünya İlik Bankası üyesi olarak ülkede ve dünyada ilik nakline ihtiyaç duyan hastalar için gönüllü donör kaydı yapıyor. 
 
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