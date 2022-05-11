Polis Okulu Müdürlüğü'nde kan bağışı yapıldı

Ülkemizde yaşayan Thallasemialıların artan kan ihtiyacına katkıda bulunmak adına, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Okulu Müdürlüğü’nde, görevli personel ile okulda temel eğitim gören polis adaylarının katılımı ile bugün kan bağışı düzenlendi.Kan verme etkinliği öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay kan bağışçısı kazanım personeli Şerife TUTKU tarafından öğrencilere, bilinçli ve karşılık beklemeden düzenli kan bağışçısı olabilmeleri adına kan verme konusunda bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.Gerçekleştirilen sunumun ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası personeli tarafından kan alma işlemine geçildi.“Kan ver, Hayat ver” sloganı ile insan hayatının korunması ve devamı için gerekli olan kanın teminine katkı koyan polis mensupları, asli görevlerinin yanı sıra kan bağışı yaparak sosyal sorumluklarını yerine getirdiler.