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‘Pembe’ farkındalık

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Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor

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‘Pembe’ farkındalık
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na dikkat çekmek amacıyla pembe giyerek gökyüzüne pembe balon uçurdu.
Etkinlikle vatandaşlara meme kanserinin nedenleri, belirtileri, tanı ve korunma konularında bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Meme kanserinde farkındalık ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla ve kansersiz bir dünya temennisiyle pembe balonlar uçuruldu.
TELSİM’DEN SEMİNER
Öte yandan Telsim'in, Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğinde her yıl düzenlediği Meme Kanseri Farkındalık Ayı seminerinin bu yılki konuşmacısı Diyetisyen Eda Gilanlıoğlu oldu.
Etkinliğe, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Telsim Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen, Telsim Teknoloji ve Networkten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Bayram ve Telsim çalışanları katıldı.
 
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