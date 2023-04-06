Pasha Group Girne Yarı Maratonu'na online başvuru yapılabilir

Girne Belediyesi’nin, Sevimli Dostlar yararına 30 Nisan'da düzenleyeceği maraton için kayıtlar çevrimiçi (online) de yapılabiliyor.
Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Pasha Group sponsorluğunda düzenlenecek 10 km ve 21 km mesafeli koşulara www.alivex.com'dan başvuru alınacak.
3 km halk koşusu için ise Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Sosyal Yaşam Merkezi (eski belediye binası), Girne Muhtarlıkları ve gezici kayıt ekiplerince başvurular kabul edilecek.
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