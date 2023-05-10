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Öztoprak’tan unutulmaz bir defile daha

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Öztoprak’tan unutulmaz bir defile daha
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Ülkemizin başarılı moda tasarımcısı  Abdullah Öztoprak’ın 4 Mayıs 2023 gecesi Fuar Premier Hall’de yapılan açılış gecesinde görkemli bir defile gösterisi gerçekleşti.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığının organize ettiği Meslek Liseleri fuarının açılışından sonra  Abdullah Öztoprak’ın ardından saç makyaj ve tekstil  moda tasarım alanında, Gazi  Mağusa Meslek Lisesi, Güzelyurt  Meslek Lisesi, Ataturk Meslek Lisesi , Karpaz Meslek Lisesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi  ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencilerinin ürünleri mankenler tarafından podyum üzerinde Abdullah Öztoprak koreografisiyle sergilendi .

Öğretmen ve öğrencilerin de sahnede yer aldığı gece kaliteli üretime olan özlem ve dayanağı gösterdi. Çok renkli saç, makyaj ve kıyafetler koleksiyon teması ile sergilenirken  oldukça kalabalık seyirci  tarafından sürekli alkışlandı.

 Gecenin açılış sürprizi ise Abdullah Öztoprak’ın bestesi ve güftesi  kendisine ait olan "Sonsuzdan Veda" adlı şarkısını seslendirdiği  sahne oldu. Abdullah Öztoprak’ın depremde kaybettiğimiz  Melekler adına yapmış olduğu eser dansçı kadın eşliğinde sergilendi . Kadın dansçı şarkının "bu bir veda..." dendiği sırada çelik halatla yerden 40 metre yukarıya  kaldırılıp oradan tüyler atmasıyla sonlandı. Şarkı sözü, müziği  ve yorumuyla ve koreografisiyle izleyicileri çok duygulandırdı.

Bu sahnenin ardından  Abdullah Öztoprak kendine ait  yurt dışı gösterilerinin  karma bir videosu  ile  genç öğrencilere  örnek  olunacak hedefleri gösterdi ve ardından "Azim " adlı gösterisinin  KKTC de uzun süredir  yetiştirdiği  manken cast ekibiyle kendine has fütürist üslubuyla sundu. Dünya birincilikleri kazanan ve birçok  uluslararası gösterilerde sergilediği kostümlerinden oluşan kalabalık koleksiyon izleyiciler tarafından tezahüratlarla alkışlandı.

Gösterinin hemen ardından sahneye seyirciyi  selamlamaya çıkan Abdullah Öztoprak halka, velilere, öğrencilere, iş dünyasına ve yöneticilere bu meslek liseleri ve öğrencilerimizin geleceği için çok önem teşkil ettiğini söyleyerek bu sayede üretimin artırılmasının gerektiğini vurguladı.

İki  saat süren  gecenin  sonunda Milli  Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, moda tasarımcısı  Abdullah Öztoprak ile birlikte  tüm  izleyiciyi  sahnede görev  almış tüm öğrencilerle selamladı.

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