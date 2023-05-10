Öztoprak’tan unutulmaz bir defile daha

Ülkemizin başarılı moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın 4 Mayıs 2023 gecesi Fuar Premier Hall’de yapılan açılış gecesinde görkemli bir defile gösterisi gerçekleşti.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığının organize ettiği Meslek Liseleri fuarının açılışından sonra Abdullah Öztoprak’ın ardından saç makyaj ve tekstil moda tasarım alanında, Gazi Mağusa Meslek Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Ataturk Meslek Lisesi , Karpaz Meslek Lisesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencilerinin ürünleri mankenler tarafından podyum üzerinde Abdullah Öztoprak koreografisiyle sergilendi .

Öğretmen ve öğrencilerin de sahnede yer aldığı gece kaliteli üretime olan özlem ve dayanağı gösterdi. Çok renkli saç, makyaj ve kıyafetler koleksiyon teması ile sergilenirken oldukça kalabalık seyirci tarafından sürekli alkışlandı.



Gecenin açılış sürprizi ise Abdullah Öztoprak’ın bestesi ve güftesi kendisine ait olan "Sonsuzdan Veda" adlı şarkısını seslendirdiği sahne oldu. Abdullah Öztoprak’ın depremde kaybettiğimiz Melekler adına yapmış olduğu eser dansçı kadın eşliğinde sergilendi . Kadın dansçı şarkının "bu bir veda..." dendiği sırada çelik halatla yerden 40 metre yukarıya kaldırılıp oradan tüyler atmasıyla sonlandı. Şarkı sözü, müziği ve yorumuyla ve koreografisiyle izleyicileri çok duygulandırdı.



Bu sahnenin ardından Abdullah Öztoprak kendine ait yurt dışı gösterilerinin karma bir videosu ile genç öğrencilere örnek olunacak hedefleri gösterdi ve ardından "Azim " adlı gösterisinin KKTC de uzun süredir yetiştirdiği manken cast ekibiyle kendine has fütürist üslubuyla sundu. Dünya birincilikleri kazanan ve birçok uluslararası gösterilerde sergilediği kostümlerinden oluşan kalabalık koleksiyon izleyiciler tarafından tezahüratlarla alkışlandı.



Gösterinin hemen ardından sahneye seyirciyi selamlamaya çıkan Abdullah Öztoprak halka, velilere, öğrencilere, iş dünyasına ve yöneticilere bu meslek liseleri ve öğrencilerimizin geleceği için çok önem teşkil ettiğini söyleyerek bu sayede üretimin artırılmasının gerektiğini vurguladı.

İki saat süren gecenin sonunda Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak ile birlikte tüm izleyiciyi sahnede görev almış tüm öğrencilerle selamladı.

