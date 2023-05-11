Öznur "Ali Nesim eserleriyle Kıbrıs Türklerinin duygu ve düşüncelerine tercüman olmuştu"

Uzun bir süre Yakın Doğu Üniversitesinde de görev yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli değerlerinden Ali Nesim, ölümünün 9’uncu yılında mezarı başında ve Girne Üniversitesinde düzenlenen panelle anıldı. Mezarı başında düzenlenen törene Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç. Dr. Burak Gökbulut, ailesi, öğrenciler ve sevenleri katıldı. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Ali Nesim’in bu dünyada yaptıklarıyla ölümsüzlüğü yakalayan ender şahsiyetlerden biri olduğunu belirterek, onun açtığı yoldan kültür ve sanat için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Mezarı başındaki anma töreninin ardından Girne Üniversitesi Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Salonu’nda düzenlenen programa, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Girne Belediyesi eski başkanı Nidai Güngördü, öğretim üyeleri, ailesi, sevenleri ve öğrenciler katıldı. Sunuculuğunu Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Hazal Al’ın yaptığı program, İstiklâl Marşı ve saygı duruşunun ardından Ali Nesim’in oğlu Tayfun Nesim’in yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Programa katılan herkese teşekkür eden Tayfun Nesim, babasının bıraktığı eserler sayesinde her zaman hatırlandığını belirterek, bundan sonra da onu sevenleri sayesinde hatırlanmaya devam edeceğini vurguladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Girne Belediyesi eski başkanı Nidai Güngördü, Ali Nesim hocanın çok önemli işlere imza attığını belirterek, bu önemli işlerden birinin de her yıl düzenlenen Zeytinlik Festivali olduğunu ifade etti. Program daha sonra Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Irmak Kuzukesen’in okuduğu “İnsan Olmak” adlı deneme yazısı ile devam etti. Ardından yine Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Hilal Kaçmaz, Mustafa Kerim Tarlacı ve Yekda Umut Kösen, Ali Nesim hocanın yazmış olduğu şiirleri seslendirdiler.

Oturum başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır’ın yaptığı panelde, Doç. Dr. Burak Gökbulut, Ali Nesim’in şiirlerini değerlendirerek, hocanın zeytin ağaçları konusundaki hassasiyetinin altını çizdi. Gökbulut, konuşmasının devamında Ali Nesim hocanın manzum öykülerini nesre yakın bir tarzda kaleme aldığını ve şiire ait birçok unsuru (kafiye, redif, ses tekrarları) kullanmayı tercih etmediğini ifade etmiştir.

Panele konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Dr. Çağın Zort, Ali Nesim hocayla bir dönem birlikte çalıştıklarını ve hocanın insan sevgisiyle dolu yardımsever birisi olduğunun altını çizdi. Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur ise Kıbrıs Türk kültürü içerisinde önemli bir yere sahip olan Ali Nesim’in, yazmış olduğu eserlerinde Kıbrıs adasını ve Kıbrıs Türk’ünü anlattığını belirterek, eserleriyle Kıbrıs Türklerinin duygu ve düşüncelerine tercüman olan Ali Nesim hocanın, araştırmalarında da Kıbrıs konusunda karanlıkta kalmış olan birçok hususu aydınlattığını ifade etmiştir. Öznur konuşmasının devamında Ali Nesim hocanın özellikle şiirleriyle bir anlamda hayat ile sanat arasındaki ilişkiyi başarıyla kurduğunu söylemiştir.

Programın sonunda Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır hem Türkçe Öğretmenliği Bölümü hem de Kıbrıs Araştırmaları Merkezi olarak sosyal ve kültürel etkinliklere her zaman ilgi gösterdiklerini ifade etti. Söz konusu etkinliklere hassasiyet gösteren ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi yöneticilerine teşekkür etti. Anma programı katılım belgelerinin takdimi ile sona erdi.