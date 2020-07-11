“Özgür Çocuk Özgür Eğitim” kampanyası yoğun ilgi gördü

Tüm branşlardaki ürün gamını geliştirmeye devam eden Near East Hayat, özellikle çocukların yarınlarını düşünerek, Mayıs ayı itibari ile Eğitim Sigortası ürününü tüm velilerin beğenisine sundu.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise veya üniversitede eğitimi süren çocukların geleceğini düşünerek, eğitim hayatlarının yarıda kalma riskini ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen “Eğitim Sigortası” nın tanıtımına yönelik yapılan sosyal medya yarışması ile de ürün büyük ilgi gördü.

1-7 Haziran 2020 tarihleri arasında Near East Hayat Instagram hesabı üzerinden duyurulan yarışma, pandemi süresince evlerinde kalmak zorunda kalan çocuklarımızın Haziran ayı ile birlikte yeniden özgürce dışarda olmalarını da konu edinerek #özgürçocuközgüreğitim hashtag ile bir kampanya başlattı.

Kampanyada, ebeveynlerden çocuğunu mutlu eden bir etkinliği veya onun en özgür olduğu anı çağrıştıran bir fotoğrafını kendi hesabında #özgürçocuközgüreğitim hashtag ile paylaşılması istendi. Ve yarışmanın kazananınıödüllendirmek adına da kampanya süresince en çok beğeni alan 3 resmin sahibine Eğitim Sigortası hediye edileceği bildirildi.

Kampanyayı kazanan talihliler 9 Haziran Salı günü Near East Hayat’ın Instagram ve facebook hesaplarından duyuruldu.

En Yüksek Beğeniyi Yeliz Senin Aldı

Yarışmayı, 812 beğeni ile Yeliz Senin, 521 beğeni ile Yasemin Ali ve 517 beğeni ile ÖzderDeger’in paylaştığı resimler kazandı.

En yüksek beğeniyi alan Yeliz Senin, eşi ve oğlu ile birlikte Eğitim Sigorta Sertifikası’nı Genel Müdürlük binasında düzenlenen etkinlikte Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün’den aldı.Lha