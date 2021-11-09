Özer Hatay’ı minnetle anıyoruz

Gazeteci Özer Hatay, 8. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Dış Basın Birliği Başkanlığı yapan Gazeteci Özer Hatay 8. ölüm yıl dönümünde unutulmadı…

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin ve Dış Basın Birliği’nin başkanlığını yapan, Kıbrıs Türk basınının üretken ve unutulmaz simalarından birisi Özer Hatay…

Kıbrıs Türk basınına büyük emekler vermiş olan Özer Hatay, 1937 yılında Lefkoşa’da doğdu.

Yenicami İlkokulu’nu bitirdikten sonra orta eğitimini Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamlayan Hatay, Amerika menşeili The Manufacturers Insurance adlı sigorta şirketinde iş hayatına başladı.

Hatay, bu şirkette çalışan tek Türk olarak EOKA tedhiş örgütünün hedefi haline geldi ve bombalı saldırıya uğradı. Yaralı olarak atlattığı bu saldırıdan sonra işinden ayrılmak zorunda kalan Hatay, gönüllü olarak Mücahit Komutanlığı görevi yaptı. Hatay, 1957 yılında Bozkurt Gazetesi’nde spor yazarlığıyla gazeteciliğe başladı.

Bir yıl sonra Halkın Sesi Gazetesi’ne profesyonel gazeteci olarak transfer olan Hatay, zamanla kendini Türkiye basınının en yüksek tirajlı gazetesi Hürriyet’te buldu ve 30 yılı aşkın süre bu gazetenin Kıbrıs muhabirliğini yaptı.

Hatay, Hürriyet’in yanı sıra Türkiye’de yayınlanan Haber Ajansı, Yeni Gazete ve Dünya gazetelerinde Kıbrıs hakkında yazılar yazdı. Radyo ve televizyonla tanışıklığı 1959 yılına rastlayan Özer Hatay, uzun yıllar futbol maçı spikerliği de yaptı. Yurt dışında çok sayıda seminer veren Hatay, devlet adamlarından gazetecilik başarı ödülleri aldı. Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Dış Basın Birliği’nde başkanlık görevlerinde bulunan Hatay, uzun süre Halkın Sesi gazetesinde siyasi, ekonomik ve sosyal içerikli konularda günlük yazılarına devam etti. Hatay, televizyon ve radyo programlarında da yer alıyordu. Özer Hatay 2010 yılında “Damdan Düşen Adam” adlı kitabını yayımladı.

Hatay, 8 Kasım 2013 tarihinde hayata gözlerini yumdu.



