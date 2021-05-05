banner583
Asfalt ağlayacak
Asfalt ağlayacak
24 0
Böyle dere temizliği olmaz
Böyle dere temizliği olmaz
45 0
 
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
271 0
Gençler eğlenmişler
Gençler eğlenmişler
115 0
Bundesliga’da değişim rüzgarı
Bundesliga’da değişim rüzgarı
30 0
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
360 0
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
26 0
banner661
banner570

Otizme farkındalık yarattılar

banner476

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü ve Umut Otizm Derneği birlikte “Nisan Ayı Otizm Farkındalık Ayı” olması nedeni ile Gönyeli - Yenikent bölgesinde etkinlik düzenledi

Otizme farkındalık yarattılar

“Nisan Ayı Otizm Farkındalık Ayı”  olması nedeni ile Lefkoşa Başkent Lions Kulübü ve Umut Otizm Derneği birlikte; Otizmli çocuğu olan ailelerin günlük yaşamda pek çok zorlukla karşılaşmaları nedeni ile hem bilgi paylaşımı sağlamak, hem de ailelerin birbirlerinden ve bu alanda çalışan uzmanlardan destek almalarını sağlamak amacı ile Gönyeli - Yenikent bölgesinde  Belediye Bulvarı’nda bir stand kurarak etkinlik düzenledi.
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü adına Zehra Çağra etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada Sydney Autism Community Lions Club ile ortak bir proje çerçevesinde, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nün organize ettiği etkinliğe Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Rezan Şekerzade ve üyeleri, Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özdeğer ve üyeleri ile Otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Etkinlikte katılımcı aileler,  karşılaştıkları sorunlar ve merak edilen konularla ilgili Özel Eğitim uzmanları Arife Başsın, Melodi Canova ve iki otizmli çocuk babası olan, Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özdeğer ile sohbet etme ve soru sorma imkanı buldu.  
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nün hazırladığı bilgilendirici broşürler bölgede dağıtılırken, standı ziyaret eden otizmli çocuklara da hediyeler verildi.  
Otizmde erken teşhisin, özel eğitimin ve okulda öğrenilen becerilerin mutlaka evde de kullanılmasının ne kadar önemli olduğunun altı çizildi.

Öte yandan Otizm Farkındalık ve Bilinçlendirme etkinlikleri çerçevesinde, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Rezan Şekerzade, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Ayşe Zeki, Özel Eğitim Uzmanı Melodi Canova ve iki otizmli çocuk annesi, Umut Otizm Derneği ast başkanı Gamze Özdeğer, Diyalog TV de Funda Bedir’in ‘Sağlık ve Yaşam’ programına katılarak, ülkemizde otizm konusunda farkındalığın ve duyarlılığın artırılması ve Otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı konularında aydınlatıcı bilgiler verdiler.
 

banner342
Etiketler; #Lefkoşa Başkent Lions Kulübü
banner626
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.