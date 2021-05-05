Otizme farkındalık yarattılar

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü ve Umut Otizm Derneği birlikte “Nisan Ayı Otizm Farkındalık Ayı” olması nedeni ile Gönyeli - Yenikent bölgesinde etkinlik düzenledi

“Nisan Ayı Otizm Farkındalık Ayı” olması nedeni ile Lefkoşa Başkent Lions Kulübü ve Umut Otizm Derneği birlikte; Otizmli çocuğu olan ailelerin günlük yaşamda pek çok zorlukla karşılaşmaları nedeni ile hem bilgi paylaşımı sağlamak, hem de ailelerin birbirlerinden ve bu alanda çalışan uzmanlardan destek almalarını sağlamak amacı ile Gönyeli - Yenikent bölgesinde Belediye Bulvarı’nda bir stand kurarak etkinlik düzenledi.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü adına Zehra Çağra etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada Sydney Autism Community Lions Club ile ortak bir proje çerçevesinde, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nün organize ettiği etkinliğe Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Rezan Şekerzade ve üyeleri, Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özdeğer ve üyeleri ile Otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.



Etkinlikte katılımcı aileler, karşılaştıkları sorunlar ve merak edilen konularla ilgili Özel Eğitim uzmanları Arife Başsın, Melodi Canova ve iki otizmli çocuk babası olan, Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özdeğer ile sohbet etme ve soru sorma imkanı buldu.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nün hazırladığı bilgilendirici broşürler bölgede dağıtılırken, standı ziyaret eden otizmli çocuklara da hediyeler verildi.

Otizmde erken teşhisin, özel eğitimin ve okulda öğrenilen becerilerin mutlaka evde de kullanılmasının ne kadar önemli olduğunun altı çizildi.



Öte yandan Otizm Farkındalık ve Bilinçlendirme etkinlikleri çerçevesinde, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Rezan Şekerzade, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Ayşe Zeki, Özel Eğitim Uzmanı Melodi Canova ve iki otizmli çocuk annesi, Umut Otizm Derneği ast başkanı Gamze Özdeğer, Diyalog TV de Funda Bedir’in ‘Sağlık ve Yaşam’ programına katılarak, ülkemizde otizm konusunda farkındalığın ve duyarlılığın artırılması ve Otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı konularında aydınlatıcı bilgiler verdiler.

