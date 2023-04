Okullar iyilikte yarıştı

İyilikte Yarışalım Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması ödülleri dağıtıldı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen “İyilikte Yarışalım Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması”nın ödülleri dağıtıldı.Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde, 50 proje katılımıyla düzenlenen yarışmaya katılan okulların tümüne plaket verildi.Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, öğrencilere seslendi. Benter, başarı hikayesi gösterilen gençleri örnek almaya çağırdı, Kıbrıs Türk gençliğinin her alanda başarı sağlayabileceğini söyledi.Benter, hedeflerin yüksek tutulması, çok çalışılması durumunda başarılamayacak şey olmadığına vurgu yaptı.Bugün 452 yaşında olan Vakıfların kurulduğu günden bugüne iyiliğe çok büyük önem verdiğini ifade eden Benter, Evkaf’ın İngilizlerden geri alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti, bu projelerle iyilik medeniyetinin yaşatılmaya devam edeceğini vurguladı.Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu da, iyilik medeniyetinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkı atalarıyla ne kadar gurur duysa az” olduğunu kaydetti.Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, Türkiye’de çok büyük bir deprem olduğunu, bu süreçte KKTC’nin binlerce vatandaşa kapısını açtığını söyledi. Feyzioğlu, Anavatan’dan depremde mağdur olan vatandaşların üstünde ne varsa gemiye binip KKTC’ye geldiğini, bu süreçte o insanların yiyecek, giyecek, barınma yardımına Vakıfların koştuğunu, kendilerine çok büyük destek verdiğini ifade etti.İyilikte yarışmanın böyle bir şey olduğunu ifade eden Feyzioğlu, “Siz iyilikte yarışın, Türkiye Cumhuriyeti her zaman sizin yanınızdadır” dedi.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, “İyilik yap denize at, kul bilmezse Allah bilir, iyilik vicdan meselesidir” dedi, Vakıfların iyilikte çok başarılı olduğunu kaydetti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında, birlik beraberlik içinde iyilik projeleriyle geleceğe umutla yürümekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.