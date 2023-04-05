Öğrenciler Gönyeli’de fidan dikti

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu işbirliğinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Başkan Amcaoğlu da minik öğrencilerle birlikte fidan dikti, çocuklarla güzel vakit geçirdi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu işbirliğinde Orman Haftası nedeniyle fidan dikimi gerçekleştirildi.Minikler, okulun arka kısmındaki yeşil alana fidan dikerek yeşil alanın daha da yeşillendirilmesine katkı koydu. Etkinlikte minikler Orman Haftası’na yönelik şiir okudu, gösteri yaptılar.Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da minik öğrencilerle birlikte fidan dikti, etkinlikte çocuklarla güzel vakit geçirdi.Öğrenciler fidan dikiminin ardından okullarında piknik yaptı.Belediyeden yapılan açıklamada, fidan dikimi yapılan alanın Belediyenin Park Bahçeler Birimi tarafından bakımının yapılacağı da ifade edildi.Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu böyle anlamlı bir etkinlikte çocuklarla bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Amcaoğlu, bu tip etkinliklere yardımcı olmaktan gurur duyduklarını söyledi.Amcaoğlu, öğrencilere seslenerek yaptığı konuşmada, “Dikilecek fidanlar geleceğimizi yeşertecektir” dedi ve önümüzdeki yıllarda yaşanabilir bir dünya bulabilmek için iklim değişikliği ile mücadelenin önemine vurgu yaparak bu alanda en etkili mücadele yönteminin ağaç dikmek olduğunu belirtti.