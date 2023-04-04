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Öğrenciler Gönyeli’de fidan dikti

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Öğrenciler Gönyeli’de fidan dikti
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Orman Haftası nedeniyle Gönyeli’ye fidan dikildi.
Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi iş birliğinde öğrenciler, okulun arka kısmındaki alana fidan dikti. Etkinlikte, Orman Haftası’na yönelik şiir okundu, gösteri yapıldı.
Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da öğrencilerle birlikte fidan dikti. 
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu Okul Müdürü Selva Kaçmaz, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, ormanları korumak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ise böyle anlamlı bir etkinlikte çocuklarla olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, böyle etkinliklere katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Amcaoğlu, “Bugün dikilecek fidanlar geleceğimizi yeşertecek” diyerek iklim değişikliğiyle mücadelede en etkili yönteminin ağaç dikmek olduğunu da vurguladı.
Öğrenciler fidan dikiminin ardından okullarında piknik de yaptı.
Fidan dikilen alanın bakımının Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin Park Bahçeler Birimi tarafından yapılacağı da ifade edildi
 
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