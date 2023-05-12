Öğrenciler ay yıldız oluşturdu

10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı’nda "19 Mayıs'ta Omuz Omuza" etkinliği düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde ve Milli Eğitim Bakanlığı, Etkileşimli Drama Derneği ve Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi işbirliği ile "19 Mayıs'ta Omuz Omuza" etkinliği düzenlendi.10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı bahçesinde organize edilen etkinlikte, özel gereksinimli çocuklar ve normal gelişim gösteren okul arkadaşları çeşitli drama atölyesi ve sanat etkinliklerine katıldı, oyunlar oynadı.Etkinliğe, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı 17 okulda eğitim gören 34 özel gereksinimli öğrenci ile 34 normal gelişim gösteren sınıf arkadaşı olmak üzere toplam 68 öğrenci katıldı.Tüm gençlerin bir araya gelerek, kendilerini ifade etmeleri ve farkındalığın artırılması amaçlanan atölyelerde, Atatürk, Bandırma Gemisi ve özel gereksinimi olan Mozart, Albert Einstein, Vincent Van Gogh, Thomas Edison, Alexander Graham Bell gibi sanatçılar drama atölyelerde konu olarak işlendi.ÖĞRENCİLER BİR ARAYA GELEREK AY YILDIZ ŞEKLİ OLUŞTURDUÖğrencilerin parmak izlerinden yapılan Atatürk portresi bahçede sergilendi, yaptıkları resimler ise panolara asıldı.Etkinliğe katılan Sibel Tatar çocuklarla sohbet etti, onlara Atatürk broşu hediye etti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı. Öğrenciler, bir araya gelip oluşturdukları ay yıldız şeklinde Cumhurbaşkanı’nı dinledi.Tatar, konuşmasında, öğrencileri ve öğretmelerini Cumhurbaşkanlığında ağırlamaktan duyduğu mutluluğu belirtti.Böyle bir etkinlikte bir araya gelerek Atatürk’ü konuşabilmenin çok anlamlı olduğunu kaydeden Tatar, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü, KKTC’nin ise 40’ıncı yılının kutlanacağına dikkat çekti.Öğretmenlere de seslenen Cumhurbaşkanı, öğrencilerini Atatürkçü gençler olarak, KKTC sevgisiyle, bu memlekette daha huzurlu, daha mutlu bir yaşam için yetiştiren öğretmenlerinin çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı meşale ile O’nun ilkeleri, devrimleri ve inançlarının takip edilmesi çağrısında bulunarak, öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramlarını kutladı.Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı tarafından etkinliğe katkı koyan öğretmenlere belge takdim edildi.Etkinlik, görme engelli müzisyen Mehmet Geçit’in gitarı eşliğinde öğrencilerin söylediği şarkılarla sonlandırıldı.