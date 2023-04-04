Ödüller sahiplerini buluyor

Her yıl geleneksel olarak yapılan ortaokul ve liseler arası Dr. Fazıl Küçük Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları ile ilkokullar arası resim yarışması ödülleri 6 Nisan Perşembe günü veriliyor.Ödüller, AKM’de 17.00 – 20.00 arasında düzenlenecek törende sahiplerini bulacak. Ayrıca ilkokullar arası resim yarışmasında sergilenmeye değer bulunan resimler de burada sergilenecek.Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen ortaokul ve liseler arası ‘Dr. Fazıl Küçük’ konulu şiir ve kompozisyon yarışmasıyla, ilkokullar arası ‘Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük’ konulu resim yarışmasına 14 okuldan yüzlerce öğrenci resimleriyle katıldı.Ortaokul ve liseler arası ‘Dr. Fazıl Küçük’ konulu şiir ve kompozisyon yazma yarışmasında dereceye girenler Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan juri tarafından belirlenirken, "Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük" konulu resim yarışmasında dereceye girenler ise Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından oluşturulan jüri tarafından belirlendi.