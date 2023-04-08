Ödüller sahiplerini buldu

Ortaokul ve Liseler arası Dr. Fazıl Küçük Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları ile İlkokullar arası resim yarışması ödülleri, törenle sahiplerine verildi

Her yıl geleneksel olarak yapılan Ortaokul ve Liseler arası Dr. Fazıl Küçük Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları ile İlkokullar arası resim yarışması ödülleri geçtiğimiz gün Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde ortak düzenlenen Ortaokul ve Liseler arası ‘DR. FAZIL KÜÇÜK’ konulu Şiir ve Kompozisyon Yazma Yarışması’na 10 okuldan 140 öğrenci şiir ve kompozisyonlarıyla katıldı.İlkokullar arası ‘KALBİMDEKİ DR. FAZIL KÜÇÜK’ konulu Resim Yarışması’na ise 14 okuldan 405 öğrenci resimleriyle katıldı.Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende Dr. Fazıl Küçük ailesi adına torun Esen Küçük bir konuşma yaptı. Daha sonra ise Milli Eğitim Bakanlığı adına Genel Orta Eğitim Daire Müdürü Cengiz Topel Uzun konuklara hitap etti.Konuşmaların ardından ise öğrencilere verilen ödüllere katkı da bulunan KKTC Telsim Vodafone ve Arkın Grup yetkililerine teşekkür plaketleri takdim edilirken, daha sonra ise dereceye giren öğrenciler ile öğretmen ve okul müdürlerine ödülleri, teşekkür belgeleri ve plaketleri takdim edildi.“AMACIMIZ DR. KÜÇÜK VE KIBRIS TÜRKÜ’NÜN VAROLUŞ MÜCADELESİNİ GELECEK NESİLLERE ANLATABİLMEK”Törenin sonunda kısa bir konuşma yapan Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, geleneksel olarak gerçekleştirilen bu yarışmalara katkı koyan başta Eğitim Bakanlığı, okul ve öğrencilerle, Telsim ve Arkın Grup’a teşekkür etti.Küçük, Vakıf olarak bu etkinliklerde amaçlarının öğrencilerin Dr. Küçük’ü daha iyi tanırken, onun Kıbrıs Türkü ile birlikte verdiği mücadeleyi anlamalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Burada aileler ve öğretmenlere de büyük görevler düştüğünü söyleyen Mehmet Küçük “Biz Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini çocuklara ve gençlere anlatabilirsek devletimiz var olacaktır, Kıbrıs Türkü bu adada özgürce yaşayacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.1. Tuana Yağmur Gök (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu)2. Kayra Temel (Karaoğlanoğlu İlkokulu)3. Hüseyin Cumhur (Alsancak İlkokulu )Vakıf Özel Ödülü Su Tumay (Şehit Doğan Ahmet İlkokulu)Jüri Özel Ödülü . Nisa Karaderi (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu)Ortaokul Kompozisyon1. Toprak Ata Keleş - Dedem Gibi (ŞHT Hüseyin Ruso Ortaokulu)2. Beliz Yavuzhan - O, Halkın Sesi, Halkın Diliydi (LTMK)3. Birce Akçaba - Halk Sevgisi ve Dr. Fazıl Küçük (LTMK)Ortaokul Şiir1. Simay Gümüşay - Kahraman Doktor Fazıl Küçük (English School Of Kyrenia)2. İrem Boybey - Kendini Halka Hayran Etti (Lapta Yavuzlar Lisesi )3. Durmuş Ada - Tolgalı Unutulmaz Lider (LTMK)Lise Şiir1. Zergün Meşe - Kalbimdeki Sarı Çiçek (Gazimağusa TMK)2. Fatma Turgut - Ben Fazıl Küçük Lapta Yavuzlar Lisesi3. Nazar Boybey - Liderimiz Doktor Fazıl Küçük Lapta Yavuzlar LisesiLise Kompozisyon1. Sedef Kır - Halkın Sesi Olan Lider (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi )2. Salih Beteri - Doktor Fazıl Küçükten Mektup Var (Güzelyurt TMK)3. Nehir Hınçal - Gençliğin Gözünde Ölümsüz Kahraman (Yakın Doğu Koleji)