Neriman Cahit Hanımefendi Belgeseli, Gönyeli’de gösteriliyor





Ülkemizin tanınmış eğitimci, araştırmacı ve yazarlarından Neriman Cahit’in belgeseli, özel bir günde gösteriliyor.

Neriman Cahit Hanımefendi Belgeseli, Gönyeli Belediyesi ile Kadın Öyküleri Derneği işbirliğinde Gönyeli’de vatandaşla buluşacak.

7 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlikte Neriman Cahit’in hayatı anlatılacak. Saat 17.00’de Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek belgesel Gönyeli ve tüm halkın gösterimine sunulacak.

Belgesel, “Anneler Günü” nedeniyle, Kıbrıs’ın tüm annelerine ithaf edilerek gösterilecek, ayrıca etkinlik içerisinde Neriman Cahit’in anlatılacağı bir de panel yer alacak. Panelin moderatörlüğünü Eralp Adanır yaparken, Hasan Kahvecioğlu ve Yaşar Ersoy konuşmacı olarak yer alacak.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan duyuruda belgesel gösterimine katılacak olanların 05338594398 numaralı telefona katılımın bildirilmesi istendi.

