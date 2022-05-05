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Neriman Cahit Hanımefendi Belgeseli, Gönyeli'de gösterilecek

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Neriman Cahit Hanımefendi Belgeseli, Gönyeli'de gösterilecek
Neriman Cahit Hanımefendi Belgeseli, Cumartesi günü Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda gösterilecek.
Gönyeli Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Neriman Cahit Hanımefendi Belgeseli, Gönyeli Belediyesi ile Kadın Öyküleri Derneği işbirliğinde, cumartesi günü saat 17.00’de Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda izleyicilerle buluşacak.
Ülkenin tanınmış eğitimci, araştırmacı ve yazarlarından Neriman Cahit’in belgeseli, “Anneler Günü” nedeniyle, Kıbrıs’ın tüm annelerine ithaf edilerek gösterilecek ve etkinlik içerisinde Neriman Cahit’in anlatılacağı bir de panel yer alacak. Panelin moderatörlüğünü Eralp Adanır yaparken, Hasan Kahvecioğlu ve Yaşar Ersoy konuşmacı olarak yer alacak.
Gönyeli Belediyesi’nden yapılan duyuruda, belgesel gösterimine katılacak olanların 05338594398 numaralı telefona katılımını bildirmesi istendi.
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