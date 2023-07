“Natura Wellness Talks" şöyleşilerinin konuğu Dilara Koçak'tı

Geleceğin gıdası için çalışan aktivist, beslenme uzmanı Dilara Koçak, Natura Spa’da “Wellness Söyleşisi”ne konuk oldu

Blueway Holding bünyesinde Alsancak’ta faaliyet gösteren Natura Spa & Wellness, geleceğin gıdası için çalışan beslenme uzmanı, aktivist Dilara Koçak’ı konuk etti.



Natura Spa’nın sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak iyi olma halinin sürdürülebilir olması olarak tanımlanan “wellness” kavramını odağına alarak düzenlemeye başladığı “Natura Wellness Talks” etkinliğinin ikincisinde konuk olan Dilara Koçak, “Gerçekten iyi misiniz? Sana iyi gelen gezegene de iyi gelsin” başlıklı söyleşisinde önemli ve değerli bilgiler verdi.



İyi olmanın; bedenimize iyi bakmak, zihnimize iyi bakmak, doğaya iyi bakmak üçlüsü olarak algılanması gerektiğine değinen ve kendini yaban-insan arabulucusu olarak tanımlayan Dilara Koçak, hem kendimize hem de gezegene iyi bakmanın önemine vurgu yaparak kalori hesabının yerini karbon ayak izi ve su ayak izine bıraktığını söyledi. Mevsiminde ve yerel beslenmenin öneminden bahsederken, iklim dostu beslenmeyi anlatan klimataryen terimine de vurgu yaptı. Ekosisteme iyi geleceğimiz, yabanla tekrar buluşacağımız günlerin hedefimiz olması gerektiğinin altını çizdi. Bulunduğumuz coğrafyaya ait gıdalar ile beslenmeyi anlatan ‘Locavore’ terimi ile davetlileri tanıştıran Koçak, bu besinler yerine kinoa, chia gibi kendi topraklarımıza ait olmayan besinleri tüketmenin bağırsak floramıza da olumsuz etkileri olabileceğini belirtti.



Söyleşinin ardından Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, Dilara Koçak’a teşekkür ederken, tarımın, insanlığın, geleceğin güvencesi ve “sağlıklı gıda”nın özü olan ata ve yerli tohumların uluslararası standartlarda geleceğe taşındığı Kıbrıs Ulusal Tohum Bankası’ndan ülkemizin tohumlarını Kıbrıs hatırası niteliğinde özel olarak tasarlanan bir plaket ile takdim etti.



Natura Spa’nın doğa ile bütünleşen terasında, samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşiye katılan davetliler hem merak ettikleri soruların cevaplarını aldılar, hem de söyleşinin ardından Dilara Koçak ile sohbet etme imkanı buldular.



Alsancak Park’a komşu konumda bulunan, doğal esintiler taşıyan mimari yapısı ile dikkat çeken ve dağ, deniz, orman manzalaralarına hakim Natura Spa, yaz ayları boyunca alanında uzman kişiler ile “Natura Wellness Talks” etkinliklerine devam edecek.





Dilara Koçak kimdir?

1990 -1996 döneminde Hacettepe Üniversitesi’nde “Beslenme ve Diyetetik” eğitimi aldı ve yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. 2001 yılında İstanbul Üniveristesi Yönetici Geliştirme programını bitirdi. Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesinde klinik beslenme bölüm şefliği ve yiyecek hizmetleri yöneticiliğinin ardından 2003-2004 yıllarında Amerika Birleşik Devletlerinde konusu ile ilgili hastane ve kliniklerde tecrübelerini güçlendirdi.



2004 yılında kurduğu Mezura sağlıklı beslenme hizmetleri limited şirketi ile girişimciliğe ilk adımını attı. Bireysel beslenme danışmanlığı ve diyet tedavisi hizmetlerine ilave olarak Coorporate Wellness uygulamasının Türkiye’de öncüsüsü olarak hala ekibiyle birlikte klinik hizmeti veriyor.

Bilim Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi öğrencile­rine Meslek Etiği ve İletişim dersleri veren Dilara Koçak, 2005 yılından beri KAGİDER üyesidir. 2 dönem Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu’nda yer almış olup şu an Sağlıklı Yaşam Hareketi Derneği yönetim kurulu üyeliği ile devam etmektedir.

Yıllardır birey beslenmesi üzerine çalışan Uzman Diyetisyen Dilara Koçak 2015 Paris İklim Anlaşmasının ardından odağına gezegeni beslemeyi aldı. “Gezegen hasta, toprak hasta, hava hasta, su hasta” söylemiyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO destekçisi oldu. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını kişisel amaç görerek Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile ulusal ve uluslararası pek çok proje gerçekleştiriyor. Gıda israfını azaltmak ve farkındalığı arttırmayı hedefleyen Koçak aynı zamanda Gıda bankacılığı sistemi olan TİDER (Temel İhtiyaç Derneği) destekçisi ve gönüllü elçisidir.

‘Bize iyi gelen, Dünya’ya da iyi gelsin’ diyerek tarımda ve toprakta dönüşümün farkındalığını yaymayı hedefleyerek kurucusu olduğu BFF (Best Food For Future) kooperatifi ile de sosyokrasi ilkeleriyle dünya genelinde bir ağ kurma yolunda ilerliyor. Çorba, atıştırmalık ve fonksiyonel içecek alanında geliştirdiği tariflerinde yerel üretici, kadın kooperatiflerine öncelik verirken FONKA Gıda A.Ş’yi kurdu ve yönetim kurulu başkanı olarak çalışmalarına devam ediyor. Koçak bir etki girişimcisi ve yatırımcısı olarak toplumsal ve çevresel problemler ile geleceğin gıdasına çözüm üreten girişimlere de yatırım yapıyor.

2007 yılında “Dilara Koçak ile İyi Yaşam”, 2009 yılında “Afiyetle Diyet” “2015 yılında “Afiyetle Diyet Tarifleri “kitapları yayınlanmıştır kendisi 2006 yılından beri Milliyet gazetesi yazarıdır ve CNN Türk, Kanal D, TRT ve HaberTürk kanallarında iyi yaşam ve beslenme konularında programlar hazırlayıp sunmuştur.

“İyi Yaşam Günlüğü” çalışması ise ilk olarak 2005 yılında yayımlanmaya başlamış olup iki yıldır Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü olarak hayatına devam etmektedir. 2022 yılında ise Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ile İngilizce özel baskısı gerçekleştirilmiştir.

Kurmuş olduğu sosyal medya ve yaratıcı içerik ekibi ile dijital iletişim kanallarında her gün yaklaşık 1 milyon kişiye erişen güçlü bir etkileşime sahip olan Koçak, bu anlamda da trendleri takip eden ve paylaşan önemli bir yol göstericidir. 2019 yılında Sürdürülebilir İş Ödülleri kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Farkındalık İletişimi ödülüne layık görülmüştür. 2019 ve 2020 ve 2021 ve 2022 yıllarında Marketing Türkiye BoomSonar Social Media Awards organizasyonunda “En Başarılı Sağlıklı Yaşam Influencerı” seçilmiştir. 2022 yılında en etkili 100 sürdürülebilir liderin seçildiği Uluslarası Meaningful Business 100 ödülllerine de aday gösterilmiştir.