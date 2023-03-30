Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu çerçevede, geçtiğimiz günlerde, GKK tarafından, Tepebaşı-Girne’de, KKTC’nin akciğerleri olan ve geçtiğimiz yıllarda yanan Kalkanlı Ormanlık Alanı’nda 7000 fidan dikildi.
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