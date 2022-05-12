Mormenekşe Kadınlar Birliği Türk Bankası desteğiyle Urla’daydı

Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği (MKBD), Uluslararası Urla Enginar Festivali’ne kadın girişimcilere desteğe özel önem vermeyi sürdüren TürkBankası sponsorluğunda katılım sağladı.İzmir’in Urla İlçesi’nde bu yıl 8.si düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali’ne TürkBankası sponsorluğunda katılan MKBD tanıtım standı yoğun ilgi gördü.TurkishBank Group çalışanları yanı sıra Türkiye ve yurt dışından iş insanları ve konukların katılım sağladığı festival, tadım standları, yemek atölyeleri, sosyokültürel etkinlikler, yöresel oyunlarla, katılımcılara renkli ve coşkulu anlar yaşattı.MKBD Başkanı Erşen Ummanel, ülkemizin tarım ihraç ürünleri kapsamında önemli yer tutan enginarın yemek ve mezelerinin yanında, KKTC’nin tarihi ve turistik yerlerinin de interaktif tanıtımlarının yapıldığı festivalde yer almış olmaktan mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, kadın emeğine verdiği değer çerçevesinde böylesi anlamlı projeye sağladığı destekten dolayı TürkBankası’na içtenlikle teşekkür etti. Ummanel, dernek olarak kadınların daha üretken, daha sosyal olmaları yanında ülkemizi dünya ile buluşturmak adına faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.TürkBankası Kadın Girişimci Masası yetkilileri de etkinlikle ilgili olarak, ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak ve korumak, ayrıca kadının toplumda ve iş hayatındaki yerinin yüceltilmesi konusundaki sosyal sorumluluk yaklaşımına yönelik bu tip çalışmalar ile ön planda olmaktan onur duyduklarını belirttiler. Lha