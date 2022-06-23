Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı’ndan anlamlı bağış

Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne, 2021 yılında Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı tarafından yapılan 240.000TL değerinde kıyafet ve ayakkabı bağışlardan elde edilen gelirlerle, şu ana kadar 176 kanser hastasının tedavisi desteklendi. Haziran 2022’de yenilenen 709.000TL değerinde kıyafet ve ayakkabı bağışıyla kanser hastalarının tedavisine destek olunmaya devam edilmekte

Ülkemizin hayırsever iş insanlarından Mustafa Başman ve merhume eşi Mevhibe Başman adına 9 Haziran 2021’de kurulan Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı, hız kesmeden faaliyetlerine devam ediyor.



Ülkemizde kanser hastalığının tedavisinde önemli rolü olan Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne, 2021 yılında Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı tarafından yapılan 240.000TL değerinde kıyafet ve ayakkabı bağışlardan elde edilen gelirlerle, şu ana kadar 176 kanser hastasının tedavisi desteklendi. Haziran 2022’de yenilenen 709.000TL değerinde kıyafet ve ayakkabı bağışıyla kanser hastalarının tedavisine destek olunmaya devam edilmekte



Kanser Hastaları Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail yapılan bağış nedeniyle Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı Başkanı Pınar Başman Süren ve Mütevelli Heyeti Üyesi Ali Başman’a teşekkkür plaketi sundu. Raziye Kocaismail plaketleri sunarken gerçekleştirdiği duygu dolu konuşmasında “Böyle büyük kurumların cömert bağışları oldukça umutlarımız varoluyor, moraller yükseliyor, desteklerle birçok hastanın iyileşip yeniden hayata dönmesi bizleri ve birçok insanı yüreklendiriyor ve mutlu ediyor’’ dedi ve yapılan bağışa müteşekkür olduklarını belirtti.



Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı Başkanı Pınar Başman Süren “Paylaşarak Güçlüyüz’’ diye çıktıkları yolda yaşamın en temel gereksinimleri arasında eğitim, sağlık, spor ve kültür alanlarının yer aldığını ve bu alanlarda Kuzey Kıbrıs’ın daha hızlı gelişimine destek olacak ve fayda sağlayacak projelere ve desteğe Vakıf yetkilileri ve Başman Group Of Companies ailesi olarak her zaman gönüllü olduklarını söyledi ve Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne işbirlikleri için teşekkür ederek, çalışmalarında destek olmaya devam edeceklerini duyurdu.



