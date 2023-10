Merhum Burhan Yetkili özlem ve saygı ile anıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin eski başkanlarından, inşaat sektörünün duayenlerinden Merhum Burhan Yetkili, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) tarafından düzenlenen tören ile anıldı.Anma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı Hakkı Atun, bazı bakan ve milletvekilleriyle Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bazı sivil toplum örgütü başkan ve temsilcileri, Yetkili ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.Merhum Burhan Yetkili’yi Anma Programı kapsamında, konuşmaların ardından, KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Burhan Yetkili’nin eşi Gülay Yetkili ’ye günün anısına Ressam Semra Bayhanlı imzasıyla portre taktim etti.Tören, KTİMB tarafından hazırlatılan, yapımcı ve yönetmenliğini de Serra Yılmaztürk’ün üstlendiği Burhan Yetkili belgeselinin izlenmesinin ardından sona erdi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Merhum Burhan Yetkili'nin bu ülkeye hem bir müteahhit olarak hem de belediye başkanı olarak büyük hizmetler vermiş bir değer olduğunu kaydetti.Tatar, törende şu konuşmayı yaptı:“Bu ülkede kurumsal yapı daha gelişmeden sayın Burhan Yetkili ile ortağı ve yol arkadaşı Mehmet Kahveci ile yaptığı hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu bende buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum.Finansmana erişimin çok daha zor olduğu zamanlarda bu girişimleri yapmak, güvenilirliği sağlayabilmek, zamanında taahhüdü yerine getirebilmek, o dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapısında izolasyonlar ve ambargolar altında her türlü tecrit, insan haklarına aykırı her türlü uygulamaya maruz kalan bir ülkenin yolculuğunda Emek inşaat bir mihenk taşı olarak büyük hizmetler vermiş, büyük yatırımlar yapmıştır.Ülkemizin en önemli inşaat şirketlerinden birisi olan Emek inşaat, ne üzücüdür ki projeden kaynaklanan bir hata yüzünden yıllarca Avrupa Birliği mahkemelerinde haksız yere yargılanmış, AB'nin kendi proje hatalarından dolayı Burhan Yetkili bu konuda çok derin üzüntüler yaşamıştır. Kendisi ile sürekli konuşuyor ve AB konusunda ne yapabileceğimizi istişare ediyorduk.Burhan Yetkili bu ülkeye hem bir müteahhit olarak hem de belediye başkanı olarak büyük hizmetler vermiş bir değerimizdi. Bu duygu ve düşüncelerle Burhan Yetkili'yi rahmetle anar tüm aileye başsağlığı ve sabırlar dilerim."Başbakan Ünal Üstel, törende yaptığı konuşmada, Burhan Yetkili’nin hayatı boyunca hep çok çalışmış ve insan sevgisini hep ön planda tutmuş bir kişi olduğunu söyledi.Üstel şunları söyledi:“Hem başarılı bir müteahhit hem de hakkaniyetli bir belediye başkanıydı. Burhan Yetkili en zor dönemlerde bir cesaret örneği göstererek Emek İnşaat'ı kurmuş ve ülkemizde inşaat sektöründe önemli hizmetlerde bulunmuştur. Aynı zamanda belediye başkanlığı döneminde Belediyeler Birliği’ni kurarak devletine hizmet etmiştir. Burhan Yetkili, yürüttüğü belediye başkanlığı süresince Ulusal Birlik Partisi rozetini bir kenara koyarak, Lefkoşa’ya unutulamaz katkılar sağlamıştır. Belediyeler Birliği Başkanlığı döneminde ise ülke belediyeciliğine değerli katkılarda bulunmuştur. Yarattığı eserleri asla unutmayacağız ve anısını her daim yaşatacağız. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum…Ruhu şad olsun…”Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı (LTB) Mehmet Harmancı, Merhum Burhan Yetkili’nin 1990’lı yıllarda Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı seçilmiş ve o dönemki uygulamalarıyla ülkedeki yenilikçi belediye yönetişim modellerini ortaya çıkarmış bir isim olduğunu kaydetti.Yetkili’nin özellikle teknolojiyi kullanması anlamında Lefkoşa Türk Belediyesi’nde hala daha saygı ile yad edilen bir isim olduğunu belirten Harmancı şunları söyledi:“Öncelikle bireysel olarak sevgili Yetkili ailesi benim de yakından tanıdığım bir aile, sevgili Cahit Yetkili ile aynı sınıfta olduğumdan ötürü küçükken evlerine çok girip çıktığım bir aile ama bugün elbette onu anarken bir se siyasi kimliği ile anmamız gerekiyor. Herkesin ifade ettiği gibi, bir müteahhitlik okulu gibi işler gören Emek İnşaat ama aynı zamanda da Kıbrıs Türkü’nün çetrefilli demokrasi yıllarında, 1990’lı yıllarda Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı seçilmiş ve o dönemki uygulamalarıyla da aslında ülkedeki yenilikçi belediye yönetişim modellerini ortaya çıkarmış bir isim. Özellikle teknolojiyi kullanması anlamında Lefkoşa Türk Belediyesi’nde hala daha saygı ile yad edilen bir isimdir. Bunun dışında bir başka özelliği daha vardı, bir sonraki seçimde aday olmaması ile ilgili. Çok fazla gün yüzüne çıkmayan bir kısım var, o da belediye evleri meselesi. Belediye evleri meselesinde partisiyle belki de karşı karşıya gelerek aday olmamayı tercih etmiş ve belki de aslında Lefkoşa’nın tek kentsel dönüşüm anlamında oluşabilecek bugünkü iklimdeki mücadeleyi de maalesef bugünkü veremememize sahne olmuştur. LTB’nde o tarihten bu yana çalışan personele bugün dahi sorduğunuzda hem iş disiplini anlamında hem de uygulamaları anlamında Burhan Bey’i çok çok önemli bir yere koyar. O yüzden LTB olarak biz de O’na karşı ödevlerimizi bir tamam yerine getirmek istiyoruz. Teknik İşler Kentsel Tasarım Komisyonu’na önümüzdeki günlerde bir önerimiz olacak. O öneri ile birlikte Burhan Yetkili’nin isminin yaşayacağı Lefkoşa’da, kendi muhitine yakın bir noktada bir yer vermeyi düşünüyoruz. Umarım O’nun okulundan çıkan öğrenciler bundan sonra da şehirlerde en az onun kadar hizmet ederler. Saygı ve sevgi ile yad ediyorum.”Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, sevginin, saygının ne kadar önemli bir silah olduğunu, sorunları çözmede, sonuca gitmede bu iki değerin aslında ne kadar kıymetli olduğunu Burhan Yetkili’nden öğrendiklerini söyledi.Bir çalışan ile yola çıkan KTİMB’nin, bugün ülkenin en büyük birliklerinden biri olmasında Burhan Yetkili’nin çok büyük emeği ve katkısı olduğunu belirten Gürcafer, “Bu birlikteliği Burhan abiye borçluyuz” diye konuştu.Gürcafer şunları söyledi:“Bu anlamlı günü aslında Burhan abinin seneyi devriyesinde yapmayı planlıyorduk ancak Türkiye’deki deprem olayı yaşandı, ondan dolayı ertelemek zorunda kaldık. Bizim için konuşmak çok kolay değil. Bir insanın saygınlığını ölçmek için, beyninizde, vicdanınızda bir ölçüm yaparsınız ve bu ölçümü yaparken o kişinin etrafındaki insanlara nasıl davrandığını esas alırsınız. Yeni tanıdığınız bir insanı değerlendirirken o insanla ilgili mevkii ve makamı gereği altında olan insanlara davranışını ölçü olarak alırsınız. İşte tam da böylesi bir durumda, ben 1990’lı yılların başında genç bir müteahhitken, 20’li yaşlarda, Burhan Abi ile tanıştım ve o tanışmada ilgimi çeken, yanında çalışan personele davranışı, kendi çalışanlarına talimat verirken gösterdiği şefkat, ağzından çıkan her kelime sevgiyle yoğrularak çıkıyordu. Attığı her adımı saygı ile yoğrularak atıyordu. Böylesi bir dönemde tanıştık. Ondan sonraki hayatımızda, her noktasında, her aşamasında bizlere bir şeyler öğretti. Bazı insanların hayatınızda çok derin bir yeri olur, bu insanlar hayatınızda çok derin bir izler bırakır. Burhan Abi, sevginin, saygının ne kadar önemli bir silah olduğunu, sorunları çözmede, sonuca gitmede bu iki değerin aslında ne kadar kıymetli olduğunu hepimize öğreten bir adamdı. Ben şahsen diyalog yolumu geliştirmeyi, diyalog yolu ile sorunlara çözüm bulmayı ve bunu yaparken sevgi, saygı çerçevesi içerisinde yapmanın ne kadar etkili olduğunu O’ndan öğrendim. Bu sürede inşaat sektörü olarak önümüze çok sorunlar çıktı ama O’nun sayesinde, O’nun önderliğinde hem eğitildik hem öğrendik hem sorunları çözdük hem de büyüdük. Bir çalışan ile yola çıkan KTİMB, bugün ülkenin en büyük birliklerinden biri olduysa bunda Burhan abinin çok büyük emeği ve katkısı vardır. Bu birlikteliği Burhan abiye borçluyuz.”Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır, üniversite yıllarında bir dönem Mehmet Kahveci ve Burhan Yetkili’nin direktörü olduğu Emek İnşaat’ta staj yaptığını ve kendilerinden çok kıymetli şeyler öğrendiğini kaydetti.Adanır, Yetkili için, “. Burhan Bey çok sakin, çok sevecen ve bir şey söylemek istediğinde tane tane konuşan biriydi. İfade etmek istediği şeyi de çok net olarak ifade ederdi. Onu tanımaktan çok memnunum” dedi ve şöyle devam etti:“Emek İnşaat aslında bir okuldur. Ben de üniversite yıllarımda ben de bir dönem Mehmet Kahveci ve Burhan Yetkili’nin yanlarında, Emek İnşaat’ta staj yaptım. Sonuçta inşaat sektöründe mimar, mühendis, müteahhit hepimiz bir paydaşız. Ortak noktada buluşan paydaşlarız. Mimar ve inşaat mühendislerinin de yetişmesinde en önemli katkı; inşaatta, şantiyede yaptığımız staj, aldığımız eğitimlerdir. O yüzden bu okuldan ben de geçtim. Burhan Bey ve Mehmet Bey’i de tanımakta çok mutlu oldum ve bana katkıları çok fazla oldu. Burhan Bey ile ayrıca sosyal hayatta da görüşüyorduk. Benim yaptığım birkaç projede de karşılaştık. Zannederim herkes aynı şeyleri söyleyecek. Burhan Bey çok sakin, çok sevecen ve bir şey söylemek istediğinde tane tane konuşan biriydi. İfade etmek istediği şeyi de çok net olarak ifade ederdi. Hatta bir proje ile ilgili ortam gerildiğinde o ortamda bile söyleminin içerisinde sadece kelimenin vurgusunu yapardı. Burhan Bey’den ben de kendi adıma gerçekten çok kıymetli şeyler öğrendim. Bundan dolayı da onu tanımaktan çok memnunum. Ruhu şad olsun.”Merhum Burhan Yetkili’nin kardeşi Merhum Hasan Yetkili’nin eşi Havva Yetkili, törende yaptığı konuşmada, Burhan Yetkli’nin mühendisliğe ve mühendislere çok değer veren bir kişi olduğunu söyledi.Havva Yetkili, Burhan Yetkili’nin örnek bir kimse olduğunu kaydederek, “Karşısındakine bilgisini aktarmayı çok severdi, bu bilgileri aktarırken de asla karşısındakini küçümsemezdi. Aksine ona cesaret verir, özgüven sağlardı” dedi.Havva Yetkili şöyle konuştu:“Burhan Yetkili Merhum eşim Hasan Yetkili’nin abisiydi. Burhan Yetkili hem aileden abimiz aynı zamanda meslektaş olmamız hasebi ile meslek abimiz olarak yaşamımızda yer aldı. Bize yaklaşımı ve tavsiyeleri ile yaşamımızda çok derin ve çok anlamlı izler bıraktı. Burhan Abiyi çok değer verdiğimiz iki özelliği ile anmak istedim aslında. Hasan ile ikimizin her zaman örnek aldığımız özelliği; kendisinin mühendislik nosyonunu çok çok önde tutmasıydı. Hep bir mühendis olarak olaylara baktı. Mühendisliğe ve mühendislere çok değer verirdi. Karşısındakine bilgisini aktarmayı çok severdi, bu bilgileri aktarırken de asla karşısındakini küçümsemezdi. Aksine ona cesaret verir, özgüven sağlardı.1978 yılında, mezun olup Kıbrıs’a geldiğimizde Ercan Devlet Havaalanı yeni açılmıştı. Ercan’dan Güzelyurt’a ailelerimizin yanına giderken Lefkoşa Ortaköy’de Burhan abimizde bir mola verdik. Abim tabi çok sevindi ama bu sevincin arkasında başka bir neden de vardı. Biraz sonra elinde kocaman bir dosya ile geldi. ‘Oh ne güzel oldu mühendis oldunuz, artık benim yükümü alacaksınız. Ben müteahhitlikte çok yoğunum, proje yapamıyorum. Bu projeyi siz yapacaksınız’ dedi ve dosyayı verdi. Proje; Lefkoşa Dereboyu’nda 4 katlı apartman projesi. Önce eşim, ‘Aman abi biz daha tek katlı bina yapmadık, 4 katlıyı nasıl yapacağız’ dedi. Ben de işin sorumluluğundan korkmuş olacağım ki, ‘Abi işte bizim düğün var, düğüne hazırlanacağız, falan’ derken, ‘yaparsınız, yaparsınız. Siz İstanbul Teknik Üniversitesi’ni bitirip geldiniz, işin zoru oydu, bundan sonraki zor değil. Size verdiğim dosyada, benim örnek bir projem var. Siz o projeye bakın, anlamadığınız yerleri de bana sorun ve bu projeyi yapın. Düğünden önce de yapın’ dedi. Hiçbir sorumuzu yanıtsız bırakmadı ve neticede biz o projeyi düğünden önce bitirdik. Burhan Yetkili ve Mehmet Kahveci, inşaat mühendisi olarak bu şirketin temelinde çok büyük emekleri vardır. Üçüncü ortak olarak da Turan Kaynak. Piyasada bilinen adı ile ‘Kulaksız Turan’ O da engin bir şantiye tecrübesi ile bilgisi ile şantiyelerde fırtına gibi eserdi. Emek İnşaat o dönem biz genç mühendisler için bir okuldu. Emek İnşaat’ta çalışan arkadaşlar edindikleri bilgi ve tecrübe ile daha sonra kendi şirketlerini kurdular. Ülkemizde de çok iyi işler başardılar. Burhan abimizin ruhu şad olsun.”Yapımcı-Yönetmen Serra Yılmaztürk, Merhum Burhan Yetkili’nin meslek çıkarlarını toplum çıkarlarının önüne geçmeyecek şekilde davranan, bu farkındalığı oluşturması, sanata değer veren bir insan olması, iş veren olarak herhangi bir cinsiyet ayrımı yapmadan sadece liyakat sahibi kişilerle çalışmayı seçen bir kimse olduğunu kaydetti.Burhan Yetkili’yi tanımış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaztürk şunları kaydetti:“Burhan Bey ile benim tanışmam KTİMB’nin tarihçesini üç bölümde anlattığımız ‘Yapıcılıktan Müteahhitliğe’ Belgeselini hazırlarken oldu. Çok zorlandım, hiçbir kayıtlı materyal bulamadım. Sözel tarih gibi olurken Burhan Bey ile tanıştım. Gerçek bir beyefendiydi. Hazine bulmuş gibi oldum çünkü çok titizlikle tuttuğu inanılmaz bir arşiv vardı. O arşivden ne zaman yardım istesek hiç çekinmeden, yoksunmadan bize yardım etti. Bu belgeseli yaparken Burhan Bey’in bu toplumda ne kadar çok insana dokunduğunu ne kadar değerli olduğunu, dürüstlüğünü, başarısını, ne kadar eğitimli bir insan olduğunu ve bu eğitimi kendisine saklamak değil, gençlerle nasıl paylaştığını, onlara nasıl inisiyatif verdiğini, birlikte çalışmanın değerini nasıl bildiğini gördüm. KTİMB’nin ilk başkanlarından olması, sonra da yönetim kurulunda verebildiği bütün desteği vermesi, meslek çıkarlarını hiçbir zaman toplum çıkarlarının önüne geçmeyecek şekilde davranması, bu farkındalığı oluşturması, sanata değer veren bir insan olması, iş veren olarak herhangi bir cinsiyet ayrımı yapmadan sadece liyakat sahibi kişilerle çalışmayı seçen, gerçekten tanıdığıma çok memnun olduğum bir insan. Cafer Bey, ‘bu belgeseli yapar mısın? Diye sorduğunda çok heyecanlandım. Çünkü 3 ay gibi kısa bir sürede nasıl gereken değeri verebilirim diye endişelendim. Burhan Bey, ülkesini çok seven, gerçek bir vatansever ama aynı zamanda diyaloğu hiç bırakmayan, aynı adada olduğumuz için ne iş birliğini ne ortak çalışmayı bırakmayan bir kişiydi. Bizim hakikaten bu değerleri sahiplenmemiz gerektiği bir zaman dilimindeyiz. İnsanlık çok zor bir zamandan geçiyor. Bu belki de böyle bir dönemde ayrıca önemli hepimiz için. Söylenecek çok şey var ama bir şey var ki benim için çok önemli. Burhan Yetkili belgeselinin kurgusunu yaptıktan sonra montajı yapan genç arkadaşımız; ‘Bizim ülkemizde bu kadar değerli insanlar varken neden biz onları okullardan öğrenmiyoruz’ dedi. Bu belgesel kesinlikle bir güzelleme değil. Dokunduğu onca insandan ulaşabildiğimiz birkaç insanın anlattıkları. Burhan Bey, belediye başkanlığından 2 dönem sonra, seçimi kaybeden belediye başkanı, seçimi kazanan belediye başkanına görev devir teslimini yapmıyor. Buran Bey bunu farkediyor, yeni seçilen belediye başkanını ziyaret ediyor ve tüm arşivini paylaşıyor. Yapılmış projeler, devam eden projeler ve bu projelerle ilgili kimlerle görüşüldü, ayrıntılarına kadar bilgiler aktarıyor. Çok kıymetli bir insandı.”