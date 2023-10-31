Meme kanserine karşı anlamlı farkındalık

Gazimağusa Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla dün bir etkinlik düzenledi.

“Erken Teşhis Hayat Kurtarır” sloganı ile belediyede düzenlenen etkinliğe Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail de katıldı.

Etkinlikte meme kanserinde düzenli kontrolün önemine dikkat çekmek amacıyla pankarta el baskısı yapıldı, dilek ağacına sembol asıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay etkinlikte yaptığı konuşmada, kanser hastalığında farkındalık yaratmak adına önemli bir ay içerisinde olduğunu belirtti. Uluçay, özellikle meme kanseri ile ilgili KHYD Başkanı Kocaismail’in uzun yıllar önce bu farkındalığı ortaya koymak ve kanser hastalığında dayanışmayı artırmak için yola çıktığı zaman kendisinin ülkede görevine yeni başlayan bir doktor olarak bu mücadeleyi hatırladığını ifade etti.

