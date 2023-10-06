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Melek Mosso, İskele’yi salladı

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Ünlü pop müzik sanatçısı Melek Mosso önceki gece İskele’de halka açık konser verdi; binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı

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Melek Mosso, İskele’yi salladı
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İskele Belediyesi’nin 1 Ekim Pazar günü gerçekleştirdiği 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinin finalinde sahne alması beklenen ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle önceki akşam İskele Çarşı Merkezi’nde konser veren şarkıcı Melek Mosso, adanın her bir yerinden gelen binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.
İskele Çarşı Merkezi’ndeki konser alanına saatler öncesinden gelen binlerce kişi, Melek Mosso’nun sahneye çıkmasıyla birlikte büyük coşku yaşadı.
Sahnede kaldığı süre içerisinde gerek sahne performansı gerek şarkılarıyla, kendisini dinlemeye gelenlerden tam not almayı başaran Mosso, her bir şarkısını, binlerce kişiyle birlikte seslendirme şansı buldu.
En iyi çıkış yaptığı şarkısı Hayatım Kaymış ile konsere giriş yapan Mosso, kendisi ile düet yapmak isteyen bir hayranını geri çevirmeyerek sahneye davet etti. Hayranıyla birlikte en sevilen şarkısını seslendiren Melek Mosso,hayranına hayallerinin peşinden gitmesini, bu gecenin kendisine şans ve yeni başlangıçlar getirmesini diledi.
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