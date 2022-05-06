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Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri verilecek

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Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri verilecek
 Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, her yıl 11 Temmuz’da kutlanan Basın Günü’nde Birlik üyesi gazetecilere Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri verecek.
Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri yarışması için 18 dalda başvurular kabul edilmeye başlandığı, son başvuru tarihinin 10 Haziran olduğu açıklandı.
Başvurular, eser sahibi tarafından doğrudan yapılabileceği gibi, Gazeteciler Birliği üyeleri tarafından da öneriler yapılabilecek.
Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri kapsamında ayrıca ‘Genç Yetenek Özel Ödülü’, ‘Barış Gazeteciliği Özel Ödülü’, ‘Medyada Hakan ÇAKMAK Kültür Sanat Ödülü’ ve ‘Gazetecilik Mesleğine Katkıda Bulunan Akademik Çalışma Ödülü’ de verilecek. 
Bu yılki başvuruları değerlendirecek 5 kişilik Ödül Komitesi de KTGB tarafından şu şekilde belirlendi:
“Ümral Akpınar, Efdal Keser, Damla Soyalp, Cemal Yıldırım ve Çağdaş Öğüç”
Ödül Komitesi 1 Haziran 2021 – 1 Haziran 2022 (her iki tarih de dahil) tarihleri arasında yayınlanmış eserler için başvuru kabul edecek. Başvurulacak dallarla ilgili bilgi içeren Ödül Yönetmeliği ve Başvuru Formu https://gazetecilerbirligi.com/belgeler/ adresinden elde edilebilir.
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