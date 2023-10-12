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Meclis Başkanı Töre, Azerbaycan Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in 100. doğum yılı etkinliğine katıldı.

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev’in doğumunun yüzüncü yılı anısına düzenlenen “Haydar Aliyev’in hayatından 100 an” kitabının imza töreni ve Azerbaycanlı ressam Aida İbrahimova’nın resim sergisi açılışına katıldı.

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Meclis Başkanı Töre, Azerbaycan Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in 100. doğum yılı etkinliğine katıldı.
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Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapta’daki Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi’nde yer alan etkinlikte konuşan Başkan Töre, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Azerbaycan’a yapacağı temasların geleceğe dair bir müjde niteliği taşıdığını ifade ederek Türk birliğinin önemine dikkati çekti. 
 
Töre, 3 devletin bir millet olduğuna vurgu yaparak, Türklük şuurunu taşıyan herkesin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini söyledi. 
 
Milli dava anlayışının milli şuurdan kaynaklandığını dile getiren Töre, şehitlerin ruhlarını incitmemek için Türk birliğinin sağlanması gerektiğini kaydetti. 
 
Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev ile Milletvekili Ganira Pashayeva’yı saygı ve minnetle anan Töre, Türklük dünyasına katkılarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti. 
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