Malya şehitleri anılacak

Malya şehitleri, 10 Mart’ta Aydınköy Malya Şehitleri Anıtı önünde düzenlenecek törenle anılacak.

Güzelyurt Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasıyla tamamlanacak.

