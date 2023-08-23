MAKAMER halka açık bilgilendirme etkinliği düzenliyor

Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), 28 Ağustos’ta halka açık bilgilendirme ve kaynaşma toplantısı düzenliyor.

Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), 28 Ağustos’ta halka açık bilgilendirme ve kaynaşma toplantısı düzenliyor.



Dernekten yapılan açıklamada, 28 Ağustos'ta Mağusa'nın tarihi mekanlarından Bandabulya'da yer alacak etkinlikte, MAKAMER’in faaliyetleri hakkında bilgi verilecek, Ayla Kahraman’ın Gönüllülük Kavramının İnsan Üzerindeki Olumlu Etkileri’ üzerine söyleşisi yer alacak.

Toplantının halka açık olduğu ve 19.00’da başlayacağı kaydedildi.

