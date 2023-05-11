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Mağusalı Sohbetler’de “Türkiye ve Yunanistan Seçimleri Sonrasında Kıbrıs ve Doğu Akdeniz” konuşulacak

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Mağusalı Sohbetler'de, bu haftanın konusunun “Türkiye ve Yunanistan Seçimleri Sonrasında Kıbrıs ve Doğu Akdeniz” olarak belirlendiği bildirildi.

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Mağusalı Sohbetler’de “Türkiye ve Yunanistan Seçimleri Sonrasında Kıbrıs ve Doğu Akdeniz” konuşulacak
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi’nin organizasyonuyla rutin olarak düzenlenen etkinlik bu akşam saat 19.30’da CTP Mağusa İlçe Binası’nda gerçekleştirilecek.
Konferansta, Gazeteci, Yazar, Katimerini Gazetesi Kıbrıs Temsilcisi Dr. Nikolaos Stelya konuşmacı olacak.  
Stelya’nın sunumu sonrasında izleyicilere de soru sorma ve katkı yapma olanağı sunulacak konferans halkın katılımına açık olacak, ön kayıt yapılması da gerekmiyor.
 
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