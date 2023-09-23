Mağusa’dan barış mesajları

Kıbrıslı Türk ve Rumlar, Gazimağusa Belediyesi ile Güney Mağusa Belediyesi iş birliği ile 21 Eylül Uluslararası Dünya Barış Günü’nde düzenlenen “Birlikteyiz” etkinliğinde bir araya geldi, barış mesajları verdi

Gazimağusa Belediyesi ile Güney Mağusa Belediyesi iş birliği ile 21 Eylül Uluslararası Dünya Barış Günü’nde düzenlenen “Birlikteyiz” etkinliğinde Kıbrıslı Türk ve Rumlar bir araya geldi.İki toplum, Dünya Barış Günü’nü müzikler eşliğinde el ele kutladı.Etkinlikte ülkemiz ve dünya barışı için iki dilde şarkılar söylendi, barışa dair umutlar paylaşıldı.Etkinliğe BM Özel Temsilcisi ve UNFİCYP Başkanı Colin Stewart, ABD Büyükelçisi Julie D. Fisher, İtalya Büyükelçisi Ferrari Bravo, İngiltere’nin Kıbrıs Yüksek Komiseri İrfan Sıddıq, AKEL Genel Sekreteri Stephanos Stephanou, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bazı CTP milletvekilleri de katıldı.Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, iki toplumun böylesi bir etkinlikte bir arada olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuşmasında yıllarca yaşanmış acı ve zorluklara dikkat çekti.Öncelikle etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Türk-Rum belediye meclis üyelerine, belediye çalışanlarına ve etkinliğin organizasyonunda özveri ile çalışan Sosyal Destek Hizmetleri Birimi Amiri Simge Okburan’a da emeklerinden ötürü ayrıca teşekkür eden Başkan Uluçay, azimle toplantının yapılması için çalışan Kıbrıslı Niko’yu tebrik etti.“Sevgili Niko, sana teşekkür edip söylemek istediklerim var. Sen ne güzel bir insansın. Yılmadan, azimle toplantının yapılması için çalıştın. Bizlerin, bu güzel insanların, Mağusa’mızda bu güzel gecede bir araya gelmesinde öncü oldun” diyen Başkan Uluçay, konuşmasını içerisinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan gerçeklere değindi.Konuşmasında Türkiye ile Yunanistan’ın iş birliği içerisinde olmasının tüm halklar için büyük umut olacağını kaydeden Başkan Uluçay “çocuklarımıza öfke ve kin değil, umut ve barış bırakalım. Geçmişte yaşanan acılar bir daha asla tekrarlanmamalıdır” ifadelerini kullandı.Güney Mağusa Belediye Başkanı Simos Ioannou da konuşmasında, etkinliğe Dünya Barış Gününü kutlamaya geldiklerini belirterek, bu vatanın onlarca yıldır ihtiyaç duyduğu barışın, insanın sahip olması gereken en büyük iyilik olduğunu haykırmak için geldiklerini vurguladı. Barış olmadan kalkınma, kültür, eğitim, sporun olamayacağının altını çizen Ioannou, “ne yazık ki bizim kuşaklar tüm çatışmaları iliklerine kadar hissetti, bunu geleceğe taşımak istemiyoruz” şeklinde konuştu.“Birlikteyiz” etkinliğine katılan Kıbrıslı Türk ve Rumlar, sahne alan Let’s Sing Together’ın seslendirdiği şarkılara bir ağızdan eşlik etti. Etkinlikte Kıbrıslı Türk ve Rumlar hikayelerini paylaşırken, Marina Neophytou’nun piyano resitali eşliğinde Myrsini Christodoulou ile Aytuç Şabanlı “Barış” isimli şiiri seslendirdi.