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LTB Kadın Sığınma Evi için Kuzey Kıbrıs Turkcell'le işbirliği

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LTB Kadın Sığınma Evi için Kuzey Kıbrıs Turkcell'le işbirliği
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Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında, LTB Kadın Sığınma Evi sakinlerinin ücretsiz kontörlü hat kullanmasını sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
Protokole, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir imza koydu.
LB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, imza töreninde yaptığı konuşmada, Turkcell ile birçok alanda farklı işbirlikleri içerisinde olduklarını ve toplum yararına birçok işe imza attıklarını kaydetti. 
LTB’nin 2016 yılından beridir faaliyet gösteren Kadın Sığınma Evi’ne 2 yıldır Turkcell’in desteğini hissetmenin kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Harmancı, Lefkoşa Maratonu için de Turkcell ile uzun süredir işbirliği yapıldığını hatırlattı. 
Harmancı, LTB Kadın Sığınma Evi’nin şiddet direnişçilerinin yeniden kamusal hayata güvenle dönmesi açısından çok büyük bir önem arz ettiğini belirtirken, yeni Kadın Sığınma Evi’nin de 25 Kasım 2021 tarihinde açılacağını söyledi.
KÜÇÜKÖZDEMİR
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise, LTB Kadın Sığınma Evi’ne destek olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını, LTB’nin gerek spor alanında gerekse toplumun hassasiyetleri ile ilgili sosyal sorumluluk projelerinde Turkcell’in çok iyi paydaşlarından birisi olduğunu dile getirdi.
“O anlamda da bu projedede birlikte olmaktan ayrıca büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum” diyen Küçüközdemir, LTB Kadın Sığınma Evi’ne desteklerinin süreceğini de sözlerine ekledi. 
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