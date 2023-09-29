Lilia Sinekçi Türkiye Şampiyonu oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu milli takım sporcusu Lilia Sinekçi, bodyfitnes master kadın kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.
Türkiye Vücut Geliştirme-Fitnes ve Bilek Güreşi Federasyonu’nun İzmir’de düzenlemiş olduğu Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitnes Şampiyonası ile dünya milli takım seçmelerine katılan Lilia Sinekçi rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.
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