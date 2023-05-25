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Lefkoşa’da yarın “2023 Avrupa Günü” etkinliği düzenleniyor

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Lefkoşa’da yarın “2023 Avrupa Günü” etkinliği düzenleniyor
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Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle yarın Lefkoşa’da “2023 Avrupa Günü” etkinliği düzenlenecek.
Verilen bilgiye göre, Zahra Sokak’ta 18.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğin açılış konuşmaları 18.15’te başlayacak. Açılış konuşmalarını (Brüksel'den video mesajıyla) Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Kaynaklar, Koordinasyon ve Yardım Programı Direktörü Judit Rozsa, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı yapacak. 
 
Çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapacak etkinlikte AB üye ülke stantları ve AB Destekli Proje stantları aracılığıyla Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı hakkında bilgi verilecek.
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