Lefkoşa’da “Sağlıkla Kal” yürüyüşü

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde “Sağlıkla Kal” yürüyüşü düzenledi

Sağlık Bakanlığı, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında “Sağlıkla Kal” yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüşle başlayan etkinlikler, hafta boyunca devam edecek.

Lefkoşa Dereboyu Avenue önünde başlayan yürüyüşe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kuğulu Park’ta son bulan yürüyüş sonrası çocuklar, sağlıkla ilgili gösteri sundu. Kuğulu Park’ta halka bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, yürüyüşte yaptığı konuşmada, en etkili sağlığın, sağlığı koruma bilinci olduğunu ifade etti.

Dinçyürek, ilk önce hasta olmamayı başarmak gerektiğini ifade ederek, sağlıklı yaşam sağlıklı beslenme düzenli sporun önemine vurgu yaptı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, sağlığın önemine dikkat çekerek, sağlığı korumak için sağlıklı beslenme düzenli spor ve kendine iyi bakmanın önemine vurgu yaptı.

Sağlık çalışanlarının en kutsal görevi yaptığını ifade eden Töre, sağlıklı bir yaşam temenni etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, yürüyüşü düzenleyenlere teşekkür etti, sağlıklı yaşamın her gün yapılmasıyla önem kazandığını söyledi.

Her gün yürüyüş spor yapılması gerektiğini, çocuklara gençlere örnek olmak amacıyla kendisinin her gün yürüdüğünü ve bunu sosyal medya aracılığıyla da paylaştığını ifade eden Tatar, sigaradan, kötü alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini belirtti, çocuklara gençlere örnek olacak şekilde hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.