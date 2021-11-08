Lefke şenlendi

Lefke Hurma Festivali yoğun ilgi gördü

12’nci Lefke Hurma Festivali dün yapıldı.Lefke Çarşı Merkezi’nde, sabah saat 10.00’da başlayan festival, akşamüzeri saat 18.00’a kadar devam etti.Festivalde, doğa yürüyüşleri, iki toplumlu konserler, kitap tanıtımları ve sergiler de yer aldı.Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi işbirliği ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen Lefke Hurma Festivali’nin 12.si, Avrupa Birliği’nin ‘’İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme Projesi’’ desteğinde gerçekleştirildi.Lefke’nin ana ürünlerinden biri olan hurmanın tanıtılması, üreticilerinin desteklenmesi, Kıbrıs kültürünü tanıtılması ve yaşatılmasını amaçlıyor.Gerçekleşen festivale UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ve eşi Ece Sucuoğlu da katıldı.Sucuoğlu, Lefke ilçesine sık sık gittiğini ve kendisinde çok farklı bir yeri olduğunu ifade etti.Lefke bölgesinin UBP tarafından ilçe haline getirildiğini kaydeden Sucuoğlu, Ocak ayı seçimleri sonrasında önceliğin Lefke olacağını ve tıpkı İskele ilçesi gibi Lefke’nin de altyapısındaki eksikliklerin giderileceğinden bahsetti.