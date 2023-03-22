Lapta Yavuzlar Lisesi’nde kermes

Etkinlik kapsamında Lapta Yavuzlar Lisesi resim öğretmeni Kemal Behcet Caymaz ve Teknoloji tasarım öğretmenleri Hamide Sedatgil ve Fatma Bayrakçı öğrencileri ile birlikte İranlı sanatçı Ali Reza Pakdel’in İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı için yaptığı illüstrasyonu okul duvarlarına resmetti.

Lapta Yavuzlar Lisesi, Okul Aile Birliği, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi iş birliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar yararına ve Melekler Takımı’nı anmak için



Lapta Yavuzlar Lisesi’nden yapılan açıklamaya göre kermes, “Acıları Paylaşmak İçin Yas Tutma, Yardım Et” sloganıyla, çocukların yardımlaşma, iyilik yapma duygularını beslemek amacıyla yapıldı.

Etkinlik kapsamında Lapta Yavuzlar Lisesi resim öğretmeni Kemal Behcet Caymaz ve Teknoloji tasarım öğretmenleri Hamide Sedatgil ve Fatma Bayrakçı öğrencileri ile birlikte İranlı sanatçı Ali Reza Pakdel’in İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı için yaptığı illüstrasyonu okul duvarlarına resmetti.

-Tek

Lapta Yavuzlar Lisesi Müdürü Fuat Tek, öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte emeklerini ortaya koyarak ve özveriyle çalışarak hem depremzedeler için hem de Şampiyon Melekler Takımı’nın anısını yaşatmak için yaptıkları duvar çalışmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Resim sanatının çocukların yaratıcılığı ve kendilerini ifade etmeleri için oldukça olumlu etkisinin olduğunu dile getiren Tek, bu tarz etkinlikleri okul içerisinde yaygınlaştıracağını söyledi.

-Caymaz

Genç sanatçı Kemal Behcet Caymaz ise, Lapta Yavuzlar Lisesi’nde resim öğretmeni olarak göreve başladığı bu ilk yılda özveri ile çalışan öğretmen arkadaşları Hamide Sedatgil ve Fatma Bayrakçı ile böylesi anlamlı bir proje gerçekleştirdikleri için mutluluğunu dile getirdi Caymaz, öğrencilerin heyecan ve duyarlılıklarından dolayı gururlandığını da söyledi.

Kemal Behcet Caymaz, ilerleyen dönemlerde Lapta Yavuzlar Lisesi duvarları için birçok farklı çalışma planladıklarını, hem Kıbrıslı sanatçıların hem de sanat tarihinde yer alan ünlü sanatçıların eserlerini duvarlara aktararak, lisenin duvarlarını açık müzeye dönüştürmek istediklerini belirtti.

okulda kermes düzenledi.