banner913
banner932
Erenköy, pes etmiyor
Erenköy, pes etmiyor
20 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
19 0
 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
6 0
Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik
Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik
12 0
Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi mesaj yayınladı
Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi mesaj yayınladı
14 0
Ramazan perşembe günü başlıyor
Ramazan perşembe günü başlıyor
56 0
Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor
Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor
22 0
banner915

Lapta Yavuzlar Lisesi’nde kermes

banner476

Etkinlik kapsamında Lapta Yavuzlar Lisesi resim öğretmeni Kemal Behcet Caymaz ve Teknoloji tasarım öğretmenleri Hamide Sedatgil ve Fatma Bayrakçı öğrencileri ile birlikte İranlı sanatçı Ali Reza Pakdel’in İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı için yaptığı illüstrasyonu okul duvarlarına resmetti.

banner825
Lapta Yavuzlar Lisesi’nde kermes
banner931
Lapta Yavuzlar Lisesi, Okul Aile Birliği, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi iş birliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar yararına ve Melekler Takımı’nı anmak için okulda kermes  düzenledi.
Lapta Yavuzlar Lisesi’nden yapılan açıklamaya göre kermes, “Acıları Paylaşmak İçin Yas Tutma, Yardım Et” sloganıyla, çocukların yardımlaşma, iyilik yapma duygularını beslemek amacıyla yapıldı.

Etkinlik kapsamında Lapta Yavuzlar Lisesi resim öğretmeni Kemal Behcet Caymaz ve Teknoloji tasarım öğretmenleri Hamide Sedatgil ve Fatma Bayrakçı öğrencileri ile birlikte İranlı sanatçı Ali Reza Pakdel’in İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı için yaptığı illüstrasyonu okul duvarlarına resmetti.
-Tek
Lapta Yavuzlar Lisesi Müdürü Fuat Tek, öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte emeklerini ortaya koyarak ve özveriyle çalışarak hem depremzedeler için hem de Şampiyon Melekler Takımı’nın anısını yaşatmak için yaptıkları duvar çalışmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Resim sanatının çocukların yaratıcılığı ve kendilerini ifade etmeleri için oldukça olumlu etkisinin olduğunu dile getiren Tek, bu tarz etkinlikleri okul içerisinde yaygınlaştıracağını söyledi.
-Caymaz
Genç sanatçı Kemal Behcet Caymaz ise, Lapta Yavuzlar Lisesi’nde resim öğretmeni olarak göreve başladığı bu ilk yılda özveri ile çalışan öğretmen arkadaşları Hamide Sedatgil ve Fatma Bayrakçı ile böylesi anlamlı bir proje gerçekleştirdikleri için mutluluğunu dile getirdi Caymaz, öğrencilerin heyecan ve duyarlılıklarından dolayı gururlandığını da söyledi.
Kemal Behcet Caymaz, ilerleyen dönemlerde Lapta Yavuzlar Lisesi duvarları için birçok farklı çalışma planladıklarını, hem Kıbrıslı sanatçıların hem de sanat tarihinde yer alan ünlü sanatçıların eserlerini duvarlara aktararak, lisenin duvarlarını açık müzeye dönüştürmek istediklerini belirtti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.