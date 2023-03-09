banner913
banner885
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
9 0
13 0
 
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
5 0
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
6 0
"Şampiyon Melekler Anı Gecesi” düzenlendi
8 0
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
7 0
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
9 0
banner915

Kuzey Kıbrıs Turkcell kadınlarından depremzede çocuklara anlamlı destek!

banner476

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Turkcell kadın çalışanları, depremzede çocukların yüzlerinde birer gülücük oluşturmak amacıyla onlara hediye edilmek üzere el işi oyuncaklar tasarladı

banner825
Kuzey Kıbrıs Turkcell kadınlarından depremzede çocuklara anlamlı destek!
banner931

Kuzey Kıbrıs Turkcell kadın çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kuzey Kıbrıs’ta yer alan 3 ile 7 yaş arası depremzede çocuklara küçük birer hediye takdim etmek üzere oyuncaklar tasarladı. Her bir kişinin gönüllü olarak katıldığı bu anlamlı organizasyonda kadınların el emeği ile çocuklara oyun arkadaşları hazırlandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in, yöneticilerin ve çalışan kadınların yer aldığı, İnsan Kaynakları bölümünün organize ettiği çalışma, ‘Masal Atölyesi’nin de sahibi olan Tuğçe Koruoğlu ile birlikte gerçekleştirildi. Özellikle keçe bebekler üzerinde çalışmalar yürüten Tuğçe Koruoğlu ile oyuncak atölyesi, kadın desteği ile kurulan Grön Vegan Yard ev sahipliğinde yapıldı.

Atölyede yer alan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, kendi çalışanları ile tüm kadınların bu özel gününü kutladı.
Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri, Kadınlar Günü dolayısıyla organize edilerek yapılan bebeklerin önümüzdeki günlerde depremzede çocuklara teslim edileceğini belirtti.
 
 

Etiketler; #Kuzey Kıbrıs Turkcell #Kadınlar #el emeği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.